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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:51

Все ж таки я рекомендую і читати форум, а не тільки писати
viewtopic.php?p=5545080#p5545080
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 10:01

Amethyst

Дякую, ніби читаю тільки на всі банки часу не вистачає.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:51

Re: Райффайзен Банк

Оформіть еквайринг та отримайте шанс виграти зарядну станцію і сонячні панелі від Райфу

https://news.finance.ua/ua/oformit-ekva ... -vid-rayfu

Акція діє з 6 березня по 1 червня 2023 року.
Assistant_Portal
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