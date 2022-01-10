Все ж таки я рекомендую і читати форум, а не тільки писати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 бер, 2023 09:51
Все ж таки я рекомендую і читати форум, а не тільки писати
viewtopic.php?p=5545080#p5545080
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:51
Re: Райффайзен Банк
Оформіть еквайринг та отримайте шанс виграти зарядну станцію і сонячні панелі від Райфу
https://news.finance.ua/ua/oformit-ekva ... -vid-rayfu
Акція діє з 6 березня по 1 червня 2023 року.
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