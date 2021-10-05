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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:51

Все ж таки я рекомендую і читати форум, а не тільки писати
viewtopic.php?p=5545080#p5545080
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 10:01

Amethyst

Дякую, ніби читаю тільки на всі банки часу не вистачає.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:51

Re: Райффайзен Банк

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Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:06

Re: Райффайзен Банк

Что-то не вижу ни в приложении, на на сайте, а как в этом банке происходит заказ наличных на выдачу валюты? Надо идти в отделение и там заказывать? Или можно как-то удаленно?
igor717
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:10

igor717, можно звякнуть на 0800 за 2..3 дн. до выдачи
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:12

  igor717 написав:Что-то не вижу ни в приложении, на на сайте, а как в этом банке происходит заказ наличных на выдачу валюты? Надо идти в отделение и там заказывать? Или можно как-то удаленно?

Я через чат заказывал за несколько рабочих дней до окончания депо.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:44

  igor717 написав:Что-то не вижу ни в приложении, на на сайте, а как в этом банке происходит заказ наличных на выдачу валюты? Надо идти в отделение и там заказывать? Или можно как-то удаленно?

Все залежить від того до якої зони віднесено ваше місто сами райфом. Наразі існує червона, помаранчева (може жовта) та зелена зона в залежності від відстані до зони бойових дій. Замовити дистанційно - через чат або телефон - можна лише у зеленій зоні. В інших лише у відділенні (можна на себе та іншу людину)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:48

  Alien написав:
  igor717 написав:Что-то не вижу ни в приложении, на на сайте, а как в этом банке происходит заказ наличных на выдачу валюты? Надо идти в отделение и там заказывать? Или можно как-то удаленно?

Все залежить від того до якої зони віднесено ваше місто сами райфом. Наразі існує червона, помаранчева (може жовта) та зелена зона в залежності від відстані до зони бойових дій. Замовити дистанційно - через чат або телефон - можна лише у зеленій зоні. В інших лише у відділенні (можна на себе та іншу людину)

Они с этими зонами ещё остались, как при пандемии 21г. Тогда тоже была - зелёная, красная...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:27

  Игорь Алексеевич написав:Они с этими зонами ещё остались, как при пандемии 21г. Тогда тоже была - зелёная, красная...

Ну чесно кажучи зони на час війни вони ввели нещодавно - на початку поточного року. В грудні я безпроблемно замовляв на запорізьке відділення по телефону і усе було гаразд. А ось у цьому році їх якийсь ґедзь вкусив :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:29

  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:Они с этими зонами ещё остались, как при пандемии 21г. Тогда тоже была - зелёная, красная...

Ну чесно кажучи зони на час війни вони ввели нещодавно - на початку поточного року. В грудні я безпроблемно замовляв на запорізьке відділення по телефону і усе було гаразд. А ось у цьому році їх якийсь ґедзь вкусив :(

Тоже первый раз по тел., а второй раз пришлось ехать в отделение. :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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