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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 бер, 2023 09:51
Все ж таки я рекомендую і читати форум, а не тільки писатиviewtopic.php?p=5545080#p5545080
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Amethyst
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Додано: Суб 04 бер, 2023 10:01
Amethyst
Дякую, ніби читаю тільки на всі банки часу не вистачає.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 17:51
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:06
Что-то не вижу ни в приложении, на на сайте, а как в этом банке происходит заказ наличных на выдачу валюты? Надо идти в отделение и там заказывать? Или можно как-то удаленно?
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igor717
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:10
igor717, можно звякнуть на 0800 за 2..3 дн. до выдачи
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Amethyst
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:12
igor717 написав:
Что-то не вижу ни в приложении, на на сайте, а как в этом банке происходит заказ наличных на выдачу валюты? Надо идти в отделение и там заказывать? Или можно как-то удаленно?
Я через чат заказывал за несколько рабочих дней до окончания депо.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:44
igor717 написав:
Что-то не вижу ни в приложении, на на сайте, а как в этом банке происходит заказ наличных на выдачу валюты? Надо идти в отделение и там заказывать? Или можно как-то удаленно?
Все залежить від того до якої зони віднесено ваше місто сами райфом. Наразі існує червона, помаранчева (може жовта) та зелена зона в залежності від відстані до зони бойових дій. Замовити дистанційно - через чат або телефон - можна лише у зеленій зоні. В інших лише у відділенні (можна на себе та іншу людину)
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Alien
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Додано: Сер 08 бер, 2023 11:48
Alien написав: igor717 написав:
Что-то не вижу ни в приложении, на на сайте, а как в этом банке происходит заказ наличных на выдачу валюты? Надо идти в отделение и там заказывать? Или можно как-то удаленно?
Все залежить від того до якої зони віднесено ваше місто сами райфом. Наразі існує червона, помаранчева (може жовта) та зелена зона в залежності від відстані до зони бойових дій. Замовити дистанційно - через чат або телефон - можна лише у зеленій зоні. В інших лише у відділенні (можна на себе та іншу людину)
Они с этими зонами ещё остались, как при пандемии 21г. Тогда тоже была - зелёная, красная...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:27
Игорь Алексеевич написав:
Они с этими зонами ещё остались, как при пандемии 21г. Тогда тоже была - зелёная, красная...
Ну чесно кажучи зони на час війни вони ввели нещодавно - на початку поточного року. В грудні я безпроблемно замовляв на запорізьке відділення по телефону і усе було гаразд. А ось у цьому році їх якийсь ґедзь вкусив
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Alien
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Игорь Алексеевич
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