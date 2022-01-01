Тю, а шо - тут до сих пор нету свободного доступа до своей валюты с текущего? типа шел мимо, зашел и снял валюту со счета, пошел дальше. Не в прифронтовых областях, понятно.
Как в Укргазе, например.
Только предзаказ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:02
Тю, а шо - тут до сих пор нету свободного доступа до своей валюты с текущего? типа шел мимо, зашел и снял валюту со счета, пошел дальше. Не в прифронтовых областях, понятно.
Как в Укргазе, например.
Только предзаказ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 09 бер, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:04
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:07
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:30
flysoulfly, с улицы никак, ток зайти поздоровкаться, хотя дето д.б. налеплена соотв. рекламка
Додано: Чет 09 бер, 2023 18:18
уже забыл
они СЕП с другого банка сейчас, после 18:00 проведут на Райфкарту? (чтоб с нее конверт можно было сегодня открыть)
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