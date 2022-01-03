Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:02
Тю, а шо - тут до сих пор нету свободного доступа до своей валюты с текущего? типа шел мимо, зашел и снял валюту со счета, пошел дальше. Не в прифронтовых областях, понятно.
Как в Укргазе, например. Только предзаказ?
Востаннє редагувалось
flysoulfly
в Чет 09 бер, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:04
flysoulfly написав:
Тю, а шо - тут до сих пор нету свободного доступа до своей валюты с текущего? типа шел мимо, зашел и снял валюту со счета, пошел дальше. Как в Укргазе, например.
Только предзаказ?
У Киёве так можно ходить мимо ВИП-отделений
Amethyst
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:07
Amethyst написав:
У Киёве так можно ходить мимо ВИП-отделений
фу такой быть!
прибедняющаяся прижимистая австро-банка.
Кстати, серйозно - а как узнать с улицы: это ВИП-отделение или нет?
flysoulfly
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:30
flysoulfly
, с улицы никак, ток зайти поздоровкаться, хотя дето д.б. налеплена соотв. рекламка
https://raiffeisen.ua/viddilennya
, там есть Премиум у фильтре
Amethyst
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Додано: Чет 09 бер, 2023 18:18
уже забыл
они СЕП с другого банка сейчас, после 18:00 проведут на Райфкарту? (чтоб с нее конверт можно было сегодня открыть)
flysoulfly
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:21
flysoulfly написав:
уже забыл
они СЕП с другого банка сейчас, после 18:00 проведут на Райфкарту? (чтоб с нее конверт можно было сегодня открыть)
Альфа - Райф зачисляет СЭП 24(23)/7
cohan
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:36
cohan написав: flysoulfly написав:
уже забыл
они СЕП с другого банка сейчас, после 18:00 проведут на Райфкарту? (чтоб с нее конверт можно было сегодня открыть)
Альфа - Райф зачисляет СЭП 24(23)/7
проверю...
но прошлый раз "шото пошло не так" - приход был аж в 9:20 утра.
flysoulfly
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Додано: Чет 09 бер, 2023 22:51
flysoulfly написав: cohan написав: flysoulfly написав:
уже забыл
они СЕП с другого банка сейчас, после 18:00 проведут на Райфкарту? (чтоб с нее конверт можно было сегодня открыть)
Альфа - Райф зачисляет СЭП 24(23)/7
проверю...
но прошлый раз "шото пошло не так" - приход был аж в 9:20 утра.
в субботу и ВС точно работает, а попадал - я писал в ветке - когда какая-то жопа у Райфа была с переводами, может, Ваш случай, т.е. не альфа виновата а получатель или может какую-то сумму не зачисляют без ручной проверки
cohan
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