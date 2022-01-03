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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192>

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Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:02

Тю, а шо - тут до сих пор нету свободного доступа до своей валюты с текущего? типа шел мимо, зашел и снял валюту со счета, пошел дальше. Не в прифронтовых областях, понятно.
Как в Укргазе, например.

Только предзаказ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 09 бер, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:04

  flysoulfly написав:Тю, а шо - тут до сих пор нету свободного доступа до своей валюты с текущего? типа шел мимо, зашел и снял валюту со счета, пошел дальше. Как в Укргазе, например.
Только предзаказ?

У Киёве так можно ходить мимо ВИП-отделений 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:07

  Amethyst написав:У Киёве так можно ходить мимо ВИП-отделений 8)
фу такой быть! :? прибедняющаяся прижимистая австро-банка.

Кстати, серйозно - а как узнать с улицы: это ВИП-отделение или нет?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:30

flysoulfly, с улицы никак, ток зайти поздоровкаться, хотя дето д.б. налеплена соотв. рекламка
https://raiffeisen.ua/viddilennya, там есть Премиум у фильтре
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:18

уже забыл :oops:
они СЕП с другого банка сейчас, после 18:00 проведут на Райфкарту? (чтоб с нее конверт можно было сегодня открыть)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:21

  flysoulfly написав:уже забыл :oops:
они СЕП с другого банка сейчас, после 18:00 проведут на Райфкарту? (чтоб с нее конверт можно было сегодня открыть)


Альфа - Райф зачисляет СЭП 24(23)/7
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:36

  cohan написав:
  flysoulfly написав:уже забыл :oops:
они СЕП с другого банка сейчас, после 18:00 проведут на Райфкарту? (чтоб с нее конверт можно было сегодня открыть)

Альфа - Райф зачисляет СЭП 24(23)/7
проверю...
но прошлый раз "шото пошло не так" - приход был аж в 9:20 утра.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:51

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  flysoulfly написав:уже забыл :oops:
они СЕП с другого банка сейчас, после 18:00 проведут на Райфкарту? (чтоб с нее конверт можно было сегодня открыть)

Альфа - Райф зачисляет СЭП 24(23)/7
проверю...
но прошлый раз "шото пошло не так" - приход был аж в 9:20 утра.


в субботу и ВС точно работает, а попадал - я писал в ветке - когда какая-то жопа у Райфа была с переводами, может, Ваш случай, т.е. не альфа виновата а получатель или может какую-то сумму не зачисляют без ручной проверки
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:53

  cohan написав: или может какую-то сумму не зачисляют без ручной проверки
наверное - проверки клюба "шаловливые ручки"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 06:58

Raffeisen & AliExpress

Чи всім хто користувався карткою від Raffeisen на AliExpress заблокували можливість купувати там?
Мені десь з 22 лютого Хоп і все.
У чаті ввдповіли, що Алі внесений до чорного списку🤔
justit
 
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