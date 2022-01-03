То австріяки внесені до чорного списку.
2 березня платив пумбою.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 бер, 2023 07:36
Додано: Нед 12 бер, 2023 08:02
Тобто Алі заблочив австріяків?
Можеливо, хоча не віриться.
P. S. Ну так, прийшлось картку іншого банку аикористати
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