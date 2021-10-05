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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 бер, 2023 07:36
justit написав:
Чи всім хто користувався карткою від Raffeisen на AliExpress заблокували можливість купувати там?
Мені десь з 22 лютого Хоп і все.
У чаті ввдповіли, що Алі внесений до чорного списку🤔
То австріяки внесені до чорного списку.
2 березня платив пумбою.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 08:02
Тобто Алі заблочив австріяків?
Можеливо, хоча не віриться.
P. S. Ну так, прийшлось картку іншого банку аикористати
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justit
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:42
justit написав:
Тобто Алі заблочив австріяків?
Можеливо, хоча не віриться.
P. S. Ну так, прийшлось картку іншого банку аикористати
До того Алі заблокував VISA від Альфи.
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Кочевник
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Додано: Нед 12 бер, 2023 09:46
2 марта платил на али хамелеоном (виза), платеж нормально прошел.
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pfauter
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:28
8 марта тоже хамоном прошёл платёж с 0,5% кб. Про санкции к райфу информации не встречал. Поделитесь, если есть. Вероятнее, что наоборот банк мутит.
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Citizen_D
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:44
Кочевник написав:
До того Алі заблокував VISA від Альфи.
Про Альфу я б зрозумів, вони ж чуть не збанкрутували.
А тут Алі при оплаті "каже" "зверніться до банку, там проблема".
І банк "сказав" "багато шахрайства, внесли до чорного списку ми Алі"
Валять один на одного, чи що 😂
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justit
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Додано: Нед 12 бер, 2023 10:47
Citizen_D написав:
8 марта тоже хамоном прошёл платёж с 0,5% кб. Про санкции к райфу информации не встречал. Поделитесь, если есть. Вероятнее, что наоборот банк мутит.
Мені у чаті прямо сказали: "на сайті помічені шахрайські дії. Сат занесено до чорного списку. Ми турбуємось про безпеку ваших фінансів"
Ото і все.
Чи хтось з мемберів форуму питав?
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justit
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Додано: Нед 12 бер, 2023 14:08
pfauter написав:
2 марта платил на али хамелеоном (виза), платеж нормально прошел.
Я вже писав в темі СуперСекса про Visa Signature (пакетка). Підтримка Суперсекса просто нахєр послала. А Алі як завжди відморозився - проблема з вашою картою, можливе шахрайство. Використайте іншу. Перевипуск пакетки ні до чого не призвів.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 18:57
justit написав:
Raffeisen на AliExpress заблокували можливість купувати там?
Почитайте відгуки на мінфіні, там було в цей період таких декілька про несанкціоноване списання коштів з карток Райфу на Алі.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:09
justit
Добре, що банк визнав несанкціоновані списання) В мене були
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