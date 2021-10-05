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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

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Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 07:36

  justit написав:Чи всім хто користувався карткою від Raffeisen на AliExpress заблокували можливість купувати там?
Мені десь з 22 лютого Хоп і все.
У чаті ввдповіли, що Алі внесений до чорного списку🤔

То австріяки внесені до чорного списку.
2 березня платив пумбою.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:02

Тобто Алі заблочив австріяків?
Можеливо, хоча не віриться.

P. S. Ну так, прийшлось картку іншого банку аикористати
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:42

  justit написав:Тобто Алі заблочив австріяків?
Можеливо, хоча не віриться.

P. S. Ну так, прийшлось картку іншого банку аикористати

До того Алі заблокував VISA від Альфи.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:46

Re: Райффайзен Банк

2 марта платил на али хамелеоном (виза), платеж нормально прошел.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:28

Re: Райффайзен Банк

8 марта тоже хамоном прошёл платёж с 0,5% кб. Про санкции к райфу информации не встречал. Поделитесь, если есть. Вероятнее, что наоборот банк мутит.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:44

  Кочевник написав:До того Алі заблокував VISA від Альфи.


Про Альфу я б зрозумів, вони ж чуть не збанкрутували.

А тут Алі при оплаті "каже" "зверніться до банку, там проблема".
І банк "сказав" "багато шахрайства, внесли до чорного списку ми Алі"

Валять один на одного, чи що 😂
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:47

  Citizen_D написав:8 марта тоже хамоном прошёл платёж с 0,5% кб. Про санкции к райфу информации не встречал. Поделитесь, если есть. Вероятнее, что наоборот банк мутит.


Мені у чаті прямо сказали: "на сайті помічені шахрайські дії. Сат занесено до чорного списку. Ми турбуємось про безпеку ваших фінансів"

Ото і все.
Чи хтось з мемберів форуму питав?
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:08

  pfauter написав:2 марта платил на али хамелеоном (виза), платеж нормально прошел.

Я вже писав в темі СуперСекса про Visa Signature (пакетка). Підтримка Суперсекса просто нахєр послала. А Алі як завжди відморозився - проблема з вашою картою, можливе шахрайство. Використайте іншу. Перевипуск пакетки ні до чого не призвів.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:57

Re: Райффайзен Банк

  justit написав:Raffeisen на AliExpress заблокували можливість купувати там?

Почитайте відгуки на мінфіні, там було в цей період таких декілька про несанкціоноване списання коштів з карток Райфу на Алі.
xenium
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:09

justit
Добре, що банк визнав несанкціоновані списання) В мене були
svmasha30
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