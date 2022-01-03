RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:32

сэп с райфкарты не стал платным?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1719
З нами з: 13.01.09
Подякував: 698 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 90919293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexSV, chelavek і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 18, 19, 20
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
193 87102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 бер, 2023 12:56
Bosstone
ПроКредит Банк 1 ... 16, 17, 18
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
177 117413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 бер, 2023 12:27
wolfus
Піреус Банк МКБ 1 ... 18, 19, 20
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
196 126615
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 бер, 2023 16:53
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.