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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 бер, 2023 18:48
Додано: Сер 15 бер, 2023 16:45
Re: Райффайзен Банк
До 50% знижки з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-50-znyzhk ... -vid-rayfu
Акція діє з 17 березня до 9 квітня 2023 р.
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