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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:32

сэп с райфкарты не стал платным?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1727
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:48

  flysoulfly написав:сэп с райфкарты не стал платным?


не, с чего бы?

в любом случае, он напишет комис,
но платным не будет в ближайшем будущем, думаю
cohan
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Повідомлень: 5400
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:45

Re: Райффайзен Банк

До 50% знижки з карткою АТБ від Райфу

https://news.finance.ua/ua/do-50-znyzhk ... -vid-rayfu

Акція діє з 17 березня до 9 квітня 2023 р.
Assistant_Portal
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З нами з: 01.09.17
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