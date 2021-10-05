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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

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Райффайзен Банк 4.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:32

сэп с райфкарты не стал платным?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1732
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:48

  flysoulfly написав:сэп с райфкарты не стал платным?


не, с чего бы?

в любом случае, он напишет комис,
но платным не будет в ближайшем будущем, думаю
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:45

Re: Райффайзен Банк

До 50% знижки з карткою АТБ від Райфу

https://news.finance.ua/ua/do-50-znyzhk ... -vid-rayfu

Акція діє з 17 березня до 9 квітня 2023 р.
Assistant_Portal
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Повідомлень: 2685
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 17:11

Assistant_Portal, в принципе, с любой картой АТБ.
Такое себе https://www.atbmarket.com/ru/news/akcia ... izki-v-atb
ramzes4
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Повідомлень: 944
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:26

  xenium написав:
  justit написав:Raffeisen на AliExpress заблокували можливість купувати там?

Почитайте відгуки на мінфіні, там було в цей період таких декілька про несанкціоноване списання коштів з карток Райфу на Алі.


Встановлення ліміту на платежі тут не допомагає?
Раніше (у 2020-22), якщо я перед оплатою на алі забув підняти ліміт, то отримував "віллуп" одразу.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:31

До 50% знижки з карткою АТБ від Райфу
https://raiffeisen.ua/news/do-50-znyzhk ... raifu-1847

https://www.atbmarket.com/news/akcia-micni-znizki-v-atb
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:05

greenozon
Спамер. Хоч останні кілька повідомлень читайте.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:12

  Assistant_Portal написав:До 50% знижки з карткою АТБ від Райфу

https://news.finance.ua/ua/do-50-znyzhk ... -vid-rayfu

Акція діє з 17 березня до 9 квітня 2023 р.


А почему вид Райфа? Как бы в акции написано от банков партнеров!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:30

  klug написав:greenozon
Спамер. Хоч останні кілька повідомлень читайте.


нема змоги перечитувати тони стоірнок щодня, прошу пардонта
:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:41

  greenozon написав:
  klug написав:greenozon
Спамер. Хоч останні кілька повідомлень читайте.


нема змоги перечитувати тони стоірнок щодня, прошу пардонта
:mrgreen:

Нагадало - чукча не читач, чукча письменник...
Alien
 
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