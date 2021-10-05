Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 бер, 2023 13:32
сэп с райфкарты не стал платным?
flysoulfly
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:48
flysoulfly написав:
сэп с райфкарты не стал платным?
не, с чего бы?
в любом случае, он напишет комис,
но платным не будет в ближайшем будущем, думаю
cohan
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Додано: Сер 15 бер, 2023 16:45
До 50% знижки з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-50-znyzhk ... -vid-rayfu
Акція діє з 17 березня до 9 квітня 2023 р.
Assistant_Portal
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Додано: Сер 15 бер, 2023 17:11
Assistant_Portal
, в принципе, с любой картой АТБ.
Такое себе
https://www.atbmarket.com/ru/news/akcia ... izki-v-atb
ramzes4
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Додано: Чет 16 бер, 2023 10:26
xenium написав: justit написав:
Raffeisen на AliExpress заблокували можливість купувати там?
Почитайте відгуки на мінфіні, там було в цей період таких декілька про несанкціоноване списання коштів з карток Райфу на Алі.
Встановлення ліміту на платежі тут не допомагає?
Раніше (у 2020-22), якщо я перед оплатою на алі забув підняти ліміт, то отримував "віллуп" одразу.
justit
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Додано: Чет 16 бер, 2023 19:12
А почему вид Райфа? Как бы в акции написано от банков партнеров!
vpchelko
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:02
cohan написав: flysoulfly написав:
сэп с райфкарты не стал платным?
в любом случае, он напишет комис
Эээ, брат, камис-шмамис, а дэнги балшие 100500 зря палажил, мэчты строил, да, врэмя дарагой патирял, да!
flysoulfly
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Додано: Чет 23 бер, 2023 17:38
...спонсор міжнародного тероризму !
Готуємось , запасаємось попкорном....
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:09
Що характерно, "Raiffeisen Bank International". Вони його тепер у Відні націоналізують?
klug
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:11
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє
пресслужба регулятора
.
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/
dim.ua
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