Час првертати назву АППБ Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:27
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:31
наконецто
теперь нужно арестовать собственность - акции РайфаУкраина и передать их АРМА
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:34
наразі, це єдині акції на УБ які більш-менш торгуються там
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:40
Цікаво, що саме регулює НАЗК?
Додано: Чет 23 бер, 2023 19:13
Ну взагалі питання запобігання корупції. Ну там декларації збирали з держслужбовців та вперто не помічали в деяких деклараціях очевидних помилок та ін. Теж здивувало що саме цей орган щось там кудись вніс. Чому тоді не міністерство культури, чи сільського господарства?
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