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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:27

  klug написав:Що характерно, "Raiffeisen Bank International". Вони його тепер у Відні націоналізують?

Час првертати назву АППБ Аваль
Це я
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:31

  dim.ua написав:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/

наконецто
теперь нужно арестовать собственность - акции РайфаУкраина и передать их АРМА :mrgreen:
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:34

  nekefer написав:
  dim.ua написав:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/

наконецто
теперь нужно арестовать собственность - акции РайфаУкраина и передать их АРМА :mrgreen:



наразі, це єдині акції на УБ які більш-менш торгуються там
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:40

  dim.ua написав:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/

Цікаво, що саме регулює НАЗК?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:13

  klug написав:
  dim.ua написав:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/

Цікаво, що саме регулює НАЗК?

Ну взагалі питання запобігання корупції. Ну там декларації збирали з держслужбовців та вперто не помічали в деяких деклараціях очевидних помилок та ін. Теж здивувало що саме цей орган щось там кудись вніс. Чому тоді не міністерство культури, чи сільського господарства?
Alien
 
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