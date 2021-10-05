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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
47%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
7
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:27

  klug написав:Що характерно, "Raiffeisen Bank International". Вони його тепер у Відні націоналізують?

Час првертати назву АППБ Аваль
Це я
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:31

  dim.ua написав:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/

наконецто
теперь нужно арестовать собственность - акции РайфаУкраина и передать их АРМА :mrgreen:
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:34

  nekefer написав:
  dim.ua написав:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/

наконецто
теперь нужно арестовать собственность - акции РайфаУкраина и передать их АРМА :mrgreen:



наразі, це єдині акції на УБ які більш-менш торгуються там
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:40

  dim.ua написав:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/

Цікаво, що саме регулює НАЗК?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:13

  klug написав:
  dim.ua написав:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/

Цікаво, що саме регулює НАЗК?

Ну взагалі питання запобігання корупції. Ну там декларації збирали з держслужбовців та вперто не помічали в деяких деклараціях очевидних помилок та ін. Теж здивувало що саме цей орган щось там кудись вніс. Чому тоді не міністерство культури, чи сільського господарства?
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:02

  greenozon написав:
  nekefer написав:
  dim.ua написав:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/

наконецто
теперь нужно арестовать собственность - акции РайфаУкраина и передать их АРМА :mrgreen:



наразі, це єдині акції на УБ які більш-менш торгуються там


за березень

Обсяг торгів, UAH 168 398,00

це смішно (ну тобто сумно)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:05

  klug написав:
  dim.ua написав:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/

Цікаво, що саме регулює НАЗК?


Я так розумію Ви застрягли у сабж?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:07

Re: Райффайзен Банк

"Инфаркт Микарда! Вот такой рубец. Вскрытие показало.И шо характерно - любили друг друга!"
Incasso
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:13

  nekefer написав:
  dim.ua написав:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/

наконецто
теперь нужно арестовать собственность - акции РайфаУкраина и передать их АРМА :mrgreen:


лучше ввозимые доллары :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:34

  DmitryZP написав:
  klug написав:
  dim.ua написав:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

https://minfin.com.ua/ua/2023/03/23/102850663/

Цікаво, що саме регулює НАЗК?


Я так розумію Ви застрягли у сабж?

Іронія з приводу бездумної шаблонності написання статей журноліздами жодним чином не пов'язана з тим фактом, що у мене тут є вклад. Рішення НАЗК на його долю ніяк не впливає - санкції може запровадити лише зв'язка РНБО + Президент. Ашан, наприклад, з такою ж личкою досі працює.
klug
 
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