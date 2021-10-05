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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:27
klug написав:
Що характерно, "Raiffeisen Bank International". Вони його тепер у Відні націоналізують?
Час првертати назву АППБ Аваль
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Це я
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:31
наконецто
теперь нужно арестовать собственность - акции РайфаУкраина и передать их АРМА
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nekefer
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:34
nekefer написав:
наконецто
теперь нужно арестовать собственность - акции РайфаУкраина и передать их АРМА
наразі, це єдині акції на УБ які більш-менш торгуються там
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greenozon
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:40
Цікаво, що саме регулює НАЗК?
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klug
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Додано: Чет 23 бер, 2023 19:13
klug написав:
Цікаво, що саме регулює НАЗК?
Ну взагалі питання запобігання корупції. Ну там декларації збирали з держслужбовців та вперто не помічали в деяких деклараціях очевидних помилок та ін. Теж здивувало що саме цей орган щось там кудись вніс. Чому тоді не міністерство культури, чи сільського господарства?
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Додано: Чет 23 бер, 2023 20:02
greenozon написав: nekefer написав:
наконецто
теперь нужно арестовать собственность - акции РайфаУкраина и передать их АРМА
наразі, це єдині акції на УБ які більш-менш торгуються там
за березень
Обсяг торгів, UAH 168 398,00
це смішно (ну тобто сумно)
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DmitryZP
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Додано: Чет 23 бер, 2023 20:05
klug написав:
Цікаво, що саме регулює НАЗК?
Я так розумію Ви застрягли у сабж?
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Додано: Чет 23 бер, 2023 20:07
"Инфаркт Микарда! Вот такой рубец. Вскрытие показало.И шо характерно - любили друг друга!"
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Додано: Чет 23 бер, 2023 20:34
DmitryZP написав: klug написав:
Цікаво, що саме регулює НАЗК?
Я так розумію Ви застрягли у сабж?
Іронія з приводу бездумної шаблонності написання статей журноліздами жодним чином не пов'язана з тим фактом, що у мене тут є вклад. Рішення НАЗК на його долю ніяк не впливає - санкції може запровадити лише зв'язка РНБО + Президент. Ашан, наприклад, з такою ж личкою досі працює.
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