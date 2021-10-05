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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
47%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
7
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00

klug та й взагалі рішення стосується австрійського банку, то ж клієнтам можна не паритися :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:28

  DmitryZP написав:klug та й взагалі рішення стосується австрійського банку, то ж клієнтам можна не паритися :)

У нас справжній регулятор завжди казав, що в банки в Україні, то зовсім окремі структури. Під цим прикриттям досі працюють два чисто москальских банки. Навіть цікаво побачити, як вони москалів залишать, а гавстріяк зіллють ще й при тому, що Райф не менш системний за альфу.
klug
 
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