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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00
klug та й взагалі рішення стосується австрійського банку, то ж клієнтам можна не паритися
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:28
У нас справжній регулятор завжди казав, що в банки в Україні, то зовсім окремі структури. Під цим прикриттям досі працюють два чисто москальских банки. Навіть цікаво побачити, як вони москалів залишать, а гавстріяк зіллють ще й при тому, що Райф не менш системний за альфу.
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