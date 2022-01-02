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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

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Райффайзен Банк 4.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
9
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00

klug та й взагалі рішення стосується австрійського банку, то ж клієнтам можна не паритися :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:28

  DmitryZP написав:klug та й взагалі рішення стосується австрійського банку, то ж клієнтам можна не паритися :)

У нас справжній регулятор завжди казав, що в банки в Україні, то зовсім окремі структури. Під цим прикриттям досі працюють два чисто москальских банки. Навіть цікаво побачити, як вони москалів залишать, а гавстріяк зіллють ще й при тому, що Райф не менш системний за альфу.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 09:37

Re: Райффайзен Банк

https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 023-03-23/

ЕЦБ прессует райф 8)
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:04

  nekefer написав:https://www.reuters.com/markets/europe/ecb-pressures-austrias-raiffeisen-bank-quit-russia-sources-2023-03-23/

ЕЦБ прессует райф 8)


ниачем

сработают синхронно, с октября запрещают свифт внутри россии, видимо, будут изолироваться, тогда и райф "уйдет", или - перестанет беспокоить долларовыми переводами
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:02

:oops: забыл, где у них находится своя бесплатная р2р-тянучка для пополнения Райфкарты с других банков? на сайте где-то?
Заранее спасибо напомнившим.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:07

https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:27

  Amethyst написав:https://secure.platononline.com/payment/transfer/HYSP2KBYMQ
спасибочки!

на райфкарту бесплатно ж затянет, да?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:28

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:https://secure.platononline.com/payment/transfer/HYSP2KBYMQ
спасибочки!

на райфкарту бесплатно ж затянет, да?

зависит и от суммы, рекомендую от 300грн
а все комисс вы увидете ДО подверждения оп-и
проверяйте, не отходя от кассы
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:36

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:https://secure.platononline.com/payment/transfer/HYSP2KBYMQ
спасибочки!

на райфкарту бесплатно ж затянет, да?

зависит и от суммы, рекомендую от 300грн
а все комисс вы увидете ДО подверждения оп-и
проверяйте, не отходя от кассы
спасибо!
проверил - да, на райфкарту бесплатно именно только от 300грн.
ОК
flysoulfly
 
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