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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00
klug
та й взагалі рішення стосується австрійського банку, то ж клієнтам можна не паритися
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DmitryZP
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Додано: Чет 23 бер, 2023 21:28
DmitryZP написав:klug
та й взагалі рішення стосується австрійського банку, то ж клієнтам можна не паритися
У нас справжній регулятор завжди казав, що в банки в Україні, то зовсім окремі структури. Під цим прикриттям досі працюють два чисто москальских банки. Навіть цікаво побачити, як вони москалів залишать, а гавстріяк зіллють ще й при тому, що Райф не менш системний за альфу.
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klug
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 09:37
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nekefer
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:04
nekefer написав:
https://www.reuters.com/markets/europe/ecb-pressures-austrias-raiffeisen-bank-quit-russia-sources-2023-03-23/
ЕЦБ прессует райф
ниачем
сработают синхронно, с октября запрещают свифт внутри россии, видимо, будут изолироваться, тогда и райф "уйдет", или - перестанет беспокоить долларовыми переводами
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cohan
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Додано: Сер 29 бер, 2023 15:02
забыл, где у них находится своя бесплатная р2р-тянучка для пополнения Райфкарты с других банков? на сайте где-то?
Заранее спасибо напомнившим.
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 бер, 2023 15:07
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Amethyst
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Додано: Сер 29 бер, 2023 15:27
Amethyst написав:
https://secure.platononline.com/payment/transfer/HYSP2KBYMQ
спасибочки!
на райфкарту бесплатно ж затянет, да?
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 бер, 2023 15:28
flysoulfly написав: Amethyst написав:
https://secure.platononline.com/payment/transfer/HYSP2KBYMQ
спасибочки!
на райфкарту бесплатно ж затянет, да?
зависит и от суммы, рекомендую от 300грн
а все комисс вы увидете ДО подверждения оп-и
проверяйте, не отходя от кассы
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Amethyst
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Додано: Сер 29 бер, 2023 15:36
Amethyst написав: flysoulfly написав: Amethyst написав:
https://secure.platononline.com/payment/transfer/HYSP2KBYMQ
спасибочки!
на райфкарту бесплатно ж затянет, да?
зависит и от суммы, рекомендую от 300грн
а все комисс вы увидете ДО подверждения оп-и
проверяйте, не отходя от кассы
спасибо!
проверил - да, на райфкарту бесплатно именно только от 300грн.
ОК
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flysoulfly
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