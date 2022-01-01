та ні, вони наче зараховують день в день. Принаймні те, що зайшло до 18.
Зарахування може відобразитися пізно ввечері.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 бер, 2023 17:04
та ні, вони наче зараховують день в день. Принаймні те, що зайшло до 18.
Зарахування може відобразитися пізно ввечері.
Востаннє редагувалось ScaryBee в Сер 29 бер, 2023 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 бер, 2023 17:04
Re: Райффайзен Банк
Ота поповняшка теж годиться, в оперчас -- десь до 18.00 у робочий день
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