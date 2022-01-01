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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 бер, 2023 17:04
hv написав:
Скажіть, а щоб гроші на кредитку зайшли день в день по виписці - тільки СЕП ззовні?
та ні, вони наче зараховують день в день. Принаймні те, що зайшло до 18.
Зарахування може відобразитися пізно ввечері.
Востаннє редагувалось ScaryBee
в Сер 29 бер, 2023 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 17:04
Ота поповняшка теж годиться, в оперчас -- десь до 18.00 у робочий день
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Amethyst
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Додано: Сер 29 бер, 2023 18:09
ScaryBee написав: hv написав:
Скажіть, а щоб гроші на кредитку зайшли день в день по виписці - тільки СЕП ззовні?
та ні, вони наче зараховують день в день. Принаймні те, що зайшло до 18.
Зарахування може відобразитися пізно ввечері.
Хм. А якщо Моней або Мумбой штовхнути, то теж поточним днем зарахують, перевіряли?
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Amethyst
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Додано: Сер 29 бер, 2023 18:40
Amethyst написав: ScaryBee написав: hv написав:
Скажіть, а щоб гроші на кредитку зайшли день в день по виписці - тільки СЕП ззовні?
та ні, вони наче зараховують день в день. Принаймні те, що зайшло до 18.
Зарахування може відобразитися пізно ввечері.
Хм. А якщо Моней або Мумбой штовхнути, то теж поточним днем зарахують, перевіряли?
Штовхав Мумбою в будній день, зарахували поточним днем
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:31
Amethyst написав:
https://secure.platononline.com/payment/transfer/HYSP2KBYMQ
Банк уже полтора года как называется Райффайзен банк, а в шапке сайта всё по-прежнему "Райффайзен Банк Аваль". Неужели ребрендинг чуть-чуть облажался?
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Sanyok77
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:59
Sanyok77 написав: Amethyst написав:
https://secure.platononline.com/payment/transfer/HYSP2KBYMQ
Банк уже полтора года как называется Райффайзен банк, а в шапке сайта всё по-прежнему "Райффайзен Банк Аваль". Неужели ребрендинг чуть-чуть облажался?
Вы лицензию смотрели?
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