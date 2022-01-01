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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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Райффайзен Банк 4.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
9
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 17:04

  hv написав:Скажіть, а щоб гроші на кредитку зайшли день в день по виписці - тільки СЕП ззовні?

та ні, вони наче зараховують день в день. Принаймні те, що зайшло до 18.
Зарахування може відобразитися пізно ввечері.
Востаннє редагувалось ScaryBee в Сер 29 бер, 2023 17:06, всього редагувалось 1 раз.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 17:04

Re: Райффайзен Банк

Ота поповняшка теж годиться, в оперчас -- десь до 18.00 у робочий день
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:09

  ScaryBee написав:
  hv написав:Скажіть, а щоб гроші на кредитку зайшли день в день по виписці - тільки СЕП ззовні?

та ні, вони наче зараховують день в день. Принаймні те, що зайшло до 18.
Зарахування може відобразитися пізно ввечері.

Хм. А якщо Моней або Мумбой штовхнути, то теж поточним днем зарахують, перевіряли?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:40

  Amethyst написав:
  ScaryBee написав:
  hv написав:Скажіть, а щоб гроші на кредитку зайшли день в день по виписці - тільки СЕП ззовні?

та ні, вони наче зараховують день в день. Принаймні те, що зайшло до 18.
Зарахування може відобразитися пізно ввечері.

Хм. А якщо Моней або Мумбой штовхнути, то теж поточним днем зарахують, перевіряли?


Штовхав Мумбою в будній день, зарахували поточним днем
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:31

  Amethyst написав:https://secure.platononline.com/payment/transfer/HYSP2KBYMQ

Банк уже полтора года как называется Райффайзен банк, а в шапке сайта всё по-прежнему "Райффайзен Банк Аваль". Неужели ребрендинг чуть-чуть облажался?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:59

  Sanyok77 написав:
  Amethyst написав:https://secure.platononline.com/payment/transfer/HYSP2KBYMQ

Банк уже полтора года как называется Райффайзен банк, а в шапке сайта всё по-прежнему "Райффайзен Банк Аваль". Неужели ребрендинг чуть-чуть облажался?

Вы лицензию смотрели?
Amethyst
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