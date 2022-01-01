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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 бер, 2023 17:04
hv написав:
Скажіть, а щоб гроші на кредитку зайшли день в день по виписці - тільки СЕП ззовні?
та ні, вони наче зараховують день в день. Принаймні те, що зайшло до 18.
Зарахування може відобразитися пізно ввечері.
Востаннє редагувалось ScaryBee
в Сер 29 бер, 2023 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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ScaryBee
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Додано: Сер 29 бер, 2023 17:04
Ота поповняшка теж годиться, в оперчас -- десь до 18.00 у робочий день
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Amethyst
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Додано: Сер 29 бер, 2023 18:09
ScaryBee написав: hv написав:
Скажіть, а щоб гроші на кредитку зайшли день в день по виписці - тільки СЕП ззовні?
та ні, вони наче зараховують день в день. Принаймні те, що зайшло до 18.
Зарахування може відобразитися пізно ввечері.
Хм. А якщо Моней або Мумбой штовхнути, то теж поточним днем зарахують, перевіряли?
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Amethyst
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Додано: Сер 29 бер, 2023 18:40
Amethyst написав: ScaryBee написав: hv написав:
Скажіть, а щоб гроші на кредитку зайшли день в день по виписці - тільки СЕП ззовні?
та ні, вони наче зараховують день в день. Принаймні те, що зайшло до 18.
Зарахування може відобразитися пізно ввечері.
Хм. А якщо Моней або Мумбой штовхнути, то теж поточним днем зарахують, перевіряли?
Штовхав Мумбою в будній день, зарахували поточним днем
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:31
Amethyst написав:
https://secure.platononline.com/payment/transfer/HYSP2KBYMQ
Банк уже полтора года как называется Райффайзен банк, а в шапке сайта всё по-прежнему "Райффайзен Банк Аваль". Неужели ребрендинг чуть-чуть облажался?
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Sanyok77
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:59
Sanyok77 написав: Amethyst написав:
https://secure.platononline.com/payment/transfer/HYSP2KBYMQ
Банк уже полтора года как называется Райффайзен банк, а в шапке сайта всё по-прежнему "Райффайзен Банк Аваль". Неужели ребрендинг чуть-чуть облажался?
Вы лицензию смотрели?
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Amethyst
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Додано: Чет 30 бер, 2023 06:48
Подскажите, плиз, как грамотно (без комиссий) забрать остаток денег с карты АТБ? Просто перешел на карту от А-банка (за кредитные), а тут висит без пользы денежка на остатке.
Спасибо.
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Искатель
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Додано: Чет 30 бер, 2023 07:00
Искатель написав:
Подскажите, плиз, как грамотно (без комиссий) забрать остаток денег с карты АТБ? Просто перешел на карту от А-банка (за кредитные), а тут висит без пользы денежка на остатке.
Спасибо.
СЕП - без поборов- т.е. просто вписать ИБАН и отправить
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uaprofi
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:33
flysoulfly написав:
а со своей Райфкарты
на Райфкарту другого человека
- кроме как СЕПом - можно ли как-то перекинуть без комиссии?
зайти в апликуху Райфа и там кинуть по номеру карты, мнгновенно в опердн.
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Amethyst
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:35
Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка заявила, что будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса.
Согласно заявлению, группа RBI "продолжит продвигать потенциальные сделки, которые могли бы привести к продаже или отделению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из группы RBI в полном соответствии с местными и международными законами и нормами".
Группа добавила, что обязуется и в дальнейшем уменьшать свою бизнес-активность в России, в то время как она продолжит продвигать такие потенциальные сделки.
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emeta
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