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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
9
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:41

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:а со своей Райфкарты на Райфкарту другого человека - кроме как СЕПом - можно ли как-то перекинуть без комиссии?

зайти в апликуху Райфа и там кинуть по номеру карты, мнгновенно в опердн.
а при переводе по номеру карты разве списание со своей карты не с комиссией?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:45

  emeta написав:
Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка заявила, что будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса.

Согласно заявлению, группа RBI "продолжит продвигать потенциальные сделки, которые могли бы привести к продаже или отделению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из группы RBI в полном соответствии с местными и международными законами и нормами".

Группа добавила, что обязуется и в дальнейшем уменьшать свою бизнес-активность в России, в то время как она продолжит продвигать такие потенциальные сделки.


Раньше 2025 не уйдут. "Будут заниматься" со временем превратится в "мы делаем все возможное, но пока не получается. Все же должно быть в полном соответствии с местными и международными законами и нормами"
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:56

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:а со своей Райфкарты на Райфкарту другого человека - кроме как СЕПом - можно ли как-то перекинуть без комиссии?

зайти в апликуху Райфа и там кинуть по номеру карты, мнгновенно в опердн.
а при переводе по номеру карты разве списание со своей карты не с комиссией?
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