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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:41
Amethyst написав: flysoulfly написав:
а со своей Райфкарты
на Райфкарту другого человека
- кроме как СЕПом - можно ли как-то перекинуть без комиссии?
зайти в апликуху Райфа и там кинуть по номеру карты, мнгновенно в опердн.
а при переводе по номеру карты разве списание со своей карты не с комиссией?
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:45
emeta написав:
Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка заявила, что будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса.
Согласно заявлению, группа RBI "продолжит продвигать потенциальные сделки, которые могли бы привести к продаже или отделению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из группы RBI в полном соответствии с местными и международными законами и нормами".
Группа добавила, что обязуется и в дальнейшем уменьшать свою бизнес-активность в России, в то время как она продолжит продвигать такие потенциальные сделки.
Раньше 2025 не уйдут. "Будут заниматься" со временем превратится в "мы делаем все возможное, но пока не получается. Все же должно быть в полном соответствии с местными и международными законами и нормами"
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:56
flysoulfly написав: Amethyst написав: flysoulfly написав:
а со своей Райфкарты
на Райфкарту другого человека
- кроме как СЕПом - можно ли как-то перекинуть без комиссии?
зайти в апликуху Райфа и там кинуть по номеру карты, мнгновенно в опердн.
а при переводе по номеру карты разве списание со своей карты не с комиссией?
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Додано: Чет 30 бер, 2023 19:39
FinTech написав: flysoulfly написав: Amethyst написав:
со своей Райфкарты
на Райфкарту другого человека
- кроме как СЕПом - можно ли как-то перекинуть без комиссии -
- зайти в апликуху Райфа и там кинуть по номеру карты, мнгновенно в опердн.
а при переводе по номеру карты разве списание со своей карты не с комиссией?
Внутрибанка бесплатно
та хотелось бы
А снятие (закинутых по номеру карты) с Райфкарты в их банкомате/отделении - без комиссий и лимитов? (например 60К грн)
В тарифах Райфкарты какая-то сноска на примечание"7", которого там тупо нет
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Додано: Чет 30 бер, 2023 19:58
flysoulfly написав:
А снятие (закинутых по номеру карты) с Райфкарты в их банкомате/отделении - без комиссий и лимитов? (например 60К грн)
В тарифах Райфкарты какая-то сноска на примечание"7", которого там тупо нет
В банкомате бесплатно.
В кассе бесплатно от 5к, до 5к с ком 1%+5грн.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 20:06
FinTech написав: flysoulfly написав:
А снятие (закинутых по номеру карты) с Райфкарты в их банкомате/отделении - без комиссий и лимитов? (например 60К грн)
В тарифах Райфкарты какая-то сноска на примечание"7", которого там тупо нет
В банкомате бесплатно.
В кассе бесплатно от 5к, до 5к с ком 1%+5грн.
спасибо!
это и был текст "примечания 7" которое где-то таки есть ?
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Додано: Чет 30 бер, 2023 20:20
flysoulfly написав: FinTech написав: flysoulfly написав:
А снятие (закинутых по номеру карты) с Райфкарты в их банкомате/отделении - без комиссий и лимитов? (например 60К грн)
В тарифах Райфкарты какая-то сноска на примечание"7", которого там тупо нет
В банкомате бесплатно.
В кассе бесплатно от 5к, до 5к с ком 1%+5грн.
спасибо!
это и был текст "примечания 7" которое где-то таки есть ?
Сноска на акцию, что бесплатно до 30июня, а после - изменения.
Кстати, по акции снятие в кассе до 30.06 бесплатно и до 5к😀
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