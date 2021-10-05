Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка заявила, что будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса.



Согласно заявлению, группа RBI "продолжит продвигать потенциальные сделки, которые могли бы привести к продаже или отделению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из группы RBI в полном соответствии с местными и международными законами и нормами".



Группа добавила, что обязуется и в дальнейшем уменьшать свою бизнес-активность в России, в то время как она продолжит продвигать такие потенциальные сделки.