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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.2 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
45%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:53

  ingtrans написав:
  klug написав:У кого є практичний досвід перекидки між власними валютними поточними відкритими під депо: буде комісія за зарахування такої перекидки? Хочу зібрати усі кошти на одному, але підтримка радить одне, а тарифи пишуть дещо інше.

А Вам дає кудись переказувути? Мені не дає (у застосунку).

Ваша правда: у списку лише депо, що днями закінчиться, але й туди не пускає. Питання знімається.
klug
 
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  #<1 ... 95969798
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