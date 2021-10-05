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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:53
ingtrans написав: klug написав:
У кого є практичний досвід перекидки між власними валютними поточними відкритими під депо: буде комісія за зарахування такої перекидки? Хочу зібрати усі кошти на одному, але підтримка радить одне, а тарифи пишуть дещо інше.
А Вам дає кудись переказувути? Мені не дає (у застосунку).
Ваша правда: у списку лише депо, що днями закінчиться, але й туди не пускає. Питання знімається.
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