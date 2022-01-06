За ваші оплати карткою Visa від Райфу розіграємо сімейний відпочинок у Карпатах
https://news.finance.ua/ua/za-vashi-opl ... u-karpatah
Акція діє з 1 червня по 31 липня 2023 року
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 тра, 2023 16:50
Re: Райффайзен Банк
За ваші оплати карткою Visa від Райфу розіграємо сімейний відпочинок у Карпатах
https://news.finance.ua/ua/za-vashi-opl ... u-karpatah
Акція діє з 1 червня по 31 липня 2023 року
Додано: Сер 31 тра, 2023 21:02
Додано: Сер 31 тра, 2023 21:03
Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:44
пока - да Но это не по-европейски как-то.
злые вы.
А я вот просто ВСЬО отсюда СПОКОЙНО забрал и пока со стороны понаблюдаю за тенденциями.
Додано: Пон 05 чер, 2023 13:53
Відкриття депозиту
Якщо всі три пайки розмістити знов одним вкладом то за три місяці буде десь 25 у.е. або менше тисячі гривень. Це краще ніж продати зараз в банку по 36.80 , купивши раніше по 37,45
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