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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 тра, 2023 16:50
За ваші оплати карткою Visa від Райфу розіграємо сімейний відпочинок у Карпатахhttps://news.finance.ua/ua/za-vashi-opl ... u-karpatah
Акція діє з 1 червня по 31 липня 2023 року
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Додано: Сер 31 тра, 2023 21:02
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Додано: Сер 31 тра, 2023 21:03
lisgray_mail написав:
Підкажіть, будь ласка, рахунок на який падають грощі після завершення депозита, має безкоштовне обслуговування? Скільки там можуть лежати грощі?
безкоштовне
2 цента после снятия лежат с начала карусели
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:44
пока
cohan написав: lisgray_mail написав:
Підкажіть, будь ласка, рахунок на який падають грощі після завершення депозита, має безкоштовне обслуговування?
безкоштовне
- да
Но это не по-европейски как-то.
cohan написав:
За ваші оплати карткою Visa від Райфу розіграємо между собой сімейний відпочинок у Карпатах
злые вы.
А я вот просто ВСЬО отсюда СПОКОЙНО забрал и пока со стороны понаблюдаю за тенденциями.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 13:53
cohan написав: lisgray_mail написав:
Підкажіть, будь ласка, рахунок на який падають грощі після завершення депозита, має безкоштовне обслуговування? Скільки там можуть лежати грощі?
безкоштовне
2 цента после снятия лежат с начала карусели
Якщо всі три пайки розмістити знов одним вкладом то за три місяці буде десь 25 у.е. або менше тисячі гривень. Це краще ніж продати зараз в банку по 36.80 , купивши раніше по 37,45
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sens
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Додано: Пон 05 чер, 2023 18:18
sens написав: cohan написав: lisgray_mail написав:
Підкажіть, будь ласка, рахунок на який падають грощі після завершення депозита, має безкоштовне обслуговування? Скільки там можуть лежати грощі?
безкоштовне
2 цента после снятия лежат с начала карусели
Якщо всі три пайки розмістити знов одним вкладом то за три місяці буде десь 25 у.е. або менше тисячі гривень. Це краще ніж продати зараз в банку по 36.80 , купивши раніше по 37,45
буде десь 33 $ чистими
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bems654556
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Додано: Пон 05 чер, 2023 19:37
bems654556 написав: cohan написав: lisgray_mail написав:
Підкажіть, будь ласка, рахунок на який падають грощі після завершення депозита, має безкоштовне обслуговування? Скільки там можуть лежати грощі?
безкоштовне
2 цента после снятия лежат с начала карусели
Якщо всі три пайки розмістити знов одним вкладом то за три місяці буде десь 25 у.е. або менше тисячі гривень. Це краще ніж продати зараз в банку по 36.80 , купивши раніше по 37,45
буде десь 33 $ чистими[/quote]
пальцем в небо , пайка = ? . Якщо правильна відповідь 25 баксів,вирахуйте розмір пайка.
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sens
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