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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 102103104105

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 16:50

Re: Райффайзен Банк

За ваші оплати карткою Visa від Райфу розіграємо сімейний відпочинок у Карпатах

https://news.finance.ua/ua/za-vashi-opl ... u-karpatah

Акція діє з 1 червня по 31 липня 2023 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 21:02

  Assistant_Portal написав:За ваші оплати карткою Visa від Райфу розіграємо между собой сімейний відпочинок у Карпатах

https://news.finance.ua/ua/za-vashi-opl ... u-karpatah

Акція діє з 1 червня по 31 липня 2023 року
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 21:03

  lisgray_mail написав:Підкажіть, будь ласка, рахунок на який падають грощі після завершення депозита, має безкоштовне обслуговування? Скільки там можуть лежати грощі?


безкоштовне
2 цента после снятия лежат с начала карусели
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:44

  cohan написав:
  lisgray_mail написав:Підкажіть, будь ласка, рахунок на який падають грощі після завершення депозита, має безкоштовне обслуговування?
безкоштовне
пока - да :mrgreen: Но это не по-европейски как-то.


  cohan написав:
За ваші оплати карткою Visa від Райфу розіграємо между собой сімейний відпочинок у Карпатах
:mrgreen: злые вы.

А я вот просто ВСЬО отсюда СПОКОЙНО забрал и пока со стороны понаблюдаю за тенденциями.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:53

Відкриття депозиту

  cohan написав:
  lisgray_mail написав:Підкажіть, будь ласка, рахунок на який падають грощі після завершення депозита, має безкоштовне обслуговування? Скільки там можуть лежати грощі?


безкоштовне
2 цента после снятия лежат с начала карусели

Якщо всі три пайки розмістити знов одним вкладом то за три місяці буде десь 25 у.е. або менше тисячі гривень. Це краще ніж продати зараз в банку по 36.80 , купивши раніше по 37,45
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:18

  sens написав:
  cohan написав:
  lisgray_mail написав:Підкажіть, будь ласка, рахунок на який падають грощі після завершення депозита, має безкоштовне обслуговування? Скільки там можуть лежати грощі?


безкоштовне
2 цента после снятия лежат с начала карусели

Якщо всі три пайки розмістити знов одним вкладом то за три місяці буде десь 25 у.е. або менше тисячі гривень. Це краще ніж продати зараз в банку по 36.80 , купивши раніше по 37,45



буде десь 33 $ чистими
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:37

  bems654556 написав:
  cohan написав:
  lisgray_mail написав:Підкажіть, будь ласка, рахунок на який падають грощі після завершення депозита, має безкоштовне обслуговування? Скільки там можуть лежати грощі?


безкоштовне
2 цента после снятия лежат с начала карусели

Якщо всі три пайки розмістити знов одним вкладом то за три місяці буде десь 25 у.е. або менше тисячі гривень. Це краще ніж продати зараз в банку по 36.80 , купивши раніше по 37,45



буде десь 33 $ чистими[/quote]

пальцем в небо , пайка = ? . Якщо правильна відповідь 25 баксів,вирахуйте розмір пайка.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 20:21

  sens написав:
пальцем в небо , пайка = ? . Якщо правильна відповідь 25 баксів,вирахуйте розмір пайка.


поділіться розрахунками , я рахував 2734*3 і цього 2% річних на 3 міс це 33 $ , навіть якщо пайка це 2500 , то не 25 все одно
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 07:14

  bems654556 написав:
  sens написав:
пальцем в небо , пайка = ? . Якщо правильна відповідь 25 баксів,вирахуйте розмір пайка.


поділіться розрахунками , я рахував 2734*3 і цього 2% річних на 3 міс це 33 $ , навіть якщо пайка це 2500 , то не 25 все одно

Так ось не треба рахувати чужі гроші якщо таку просту задачку з одним Х складно порахувати. Хоча, може налог та військовий порахували в дохід,все одно.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:59

  sens написав:
  bems654556 написав:
  sens написав:
пальцем в небо , пайка = ? . Якщо правильна відповідь 25 баксів,вирахуйте розмір пайка.


поділіться розрахунками , я рахував 2734*3 і цього 2% річних на 3 міс це 33 $ , навіть якщо пайка це 2500 , то не 25 все одно

Так ось не треба рахувати чужі гроші якщо таку просту задачку з одним Х складно порахувати. Хоча, може налог та військовий порахували в дохід,все одно.



ну таке ...
bems654556
 
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