Райф дарує подарунки за відкриття картки «єВідновлення»
https://news.finance.ua/ua/rayf-daruye- ... dnovlennya
Акція діє з 7 червня 2023 року по 7 вересня 2023 року включно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 чер, 2023 17:04
Re: Райффайзен Банк
Райф дарує подарунки за відкриття картки «єВідновлення»
https://news.finance.ua/ua/rayf-daruye- ... dnovlennya
Акція діє з 7 червня 2023 року по 7 вересня 2023 року включно
Додано: Сер 07 чер, 2023 17:05
Re: Райффайзен Банк
До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com на ваші бронювання з карткою від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-10-myttye ... -vid-rayfu
Пропозиція діє для бронювань, здійснених до 31 липня 2023 року
Додано: Пон 12 чер, 2023 22:56
Дуже актуальна пропозиція.
Додано: Пон 12 чер, 2023 22:59
Re: Райффайзен Банк
Как тут прокоментировать и не матюкнутся?
Бот-администратор на финанс.юа с особыми умственными способностями?
Додано: Пон 12 чер, 2023 23:00
Re: Райффайзен Банк
Додано: Пон 12 чер, 2023 23:02
Re: Райффайзен Банк
Но из-за говна которое особенно в разделе Говно-Райфа постоянно появляется, то администрации ресурса в принципе срать на мнение аудитории...
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