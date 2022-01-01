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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:04

Re: Райффайзен Банк

Райф дарує подарунки за відкриття картки «єВідновлення»

https://news.finance.ua/ua/rayf-daruye- ... dnovlennya

Акція діє з 7 червня 2023 року по 7 вересня 2023 року включно
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:05

Re: Райффайзен Банк

До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com на ваші бронювання з карткою від Райфу

https://news.finance.ua/ua/do-10-myttye ... -vid-rayfu

Пропозиція діє для бронювань, здійснених до 31 липня 2023 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 22:56

  Assistant_Portal написав:До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com на ваші бронювання з карткою від Райфу

https://news.finance.ua/ua/do-10-myttye ... -vid-rayfu

Пропозиція діє для бронювань, здійснених до 31 липня 2023 року


Дуже актуальна пропозиція.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 22:59

Re: Райффайзен Банк

  Assistant_Portal написав:До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com на ваші бронювання з карткою від Райфу

https://news.finance.ua/ua/do-10-myttye ... -vid-rayfu

Пропозиція діє для бронювань, здійснених до 31 липня 2023 року


Как тут прокоментировать и не матюкнутся?

Бот-администратор на финанс.юа с особыми умственными способностями?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 23:00

Re: Райффайзен Банк

  WachtAmRhein написав:Дуже актуальна пропозиція.

Я бы сказал АФИГЕННАЯ! Особо благодарочка к админам ресурса, котоыре это говно апрувят - денежка конечно не пахнет, но ресурс может завонятся.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 23:02

Re: Райффайзен Банк

Но из-за говна которое особенно в разделе Говно-Райфа постоянно появляется, то администрации ресурса в принципе срать на мнение аудитории...
vpchelko
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