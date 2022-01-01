Райф дарує подарунки за відкриття картки «єВідновлення»
https://news.finance.ua/ua/rayf-daruye- ... dnovlennya
Акція діє з 7 червня 2023 року по 7 вересня 2023 року включно
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:04
Re: Райффайзен Банк
Райф дарує подарунки за відкриття картки «єВідновлення»
https://news.finance.ua/ua/rayf-daruye- ... dnovlennya
Акція діє з 7 червня 2023 року по 7 вересня 2023 року включно
Додано: Сер 07 чер, 2023 17:05
Re: Райффайзен Банк
До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com на ваші бронювання з карткою від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-10-myttye ... -vid-rayfu
Пропозиція діє для бронювань, здійснених до 31 липня 2023 року
Додано: Пон 12 чер, 2023 22:56
Дуже актуальна пропозиція.
Додано: Вів 13 чер, 2023 12:12
Re: Райффайзен Банк
Райф розігрує квитки на початок лавандового сезону в Добропарку
https://news.finance.ua/ua/rayf-rozihru ... dobroparku
Усього розіграшів на сезон лаванди буде три у різних сторінках Райфу в соцмережах:
13−14 червня в Instagram із визначенням п’яти переможців 15 червня;
20−21 червня в ТікТок із визначенням п’яти переможців 22 червня;
27−28 червня в Facebook із визначенням п’яти переможців 29 червня.
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:01
Підкажіть, будь ласка, яку дебетову картку Райфайзен Банку можна вважати найпопулярнішою на даний момент?
Дякую.
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:09
ShtormK до тих пір як вони працюють у росії ніяку
як вийдуть тоді можна буде і користуватися
їх до речі прибрали з програми 5-7-9
та Львівська міська рада відмовилася від їхніх послуг та змінили банк на інший
а ви цікавитеся яка картка популярніша
те саме стосується і їхнії "дружань" із сусідньої країни - Угорщини, банк ОТП, там вже скиглять прибрати цей банк з списку спонсорів війни.
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:20
Дякую за відповідь!
Була думка додати їхню карту в один з оглядів, але... напевно, не будемо цього робити. Почекаємо, поки не порозумнішають.
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:31
На вайбер они всем присылают сообщения про финмониторинг? Принести подтвержд. документы в течении 5 дней
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:50
Додано: Вів 13 чер, 2023 14:12
у мене було в банку до пандемії вище рівня фінмона
всього було зроблено Х раз обміну
на фінансовий номер та месенджери де він зареєстрований за весь тільки смс про зустріч
мабуть,треба було в анкеті коли вносили дані уточнити що маєте власні заощадження
також , коли був в банку , обновляв анкетні дані , уточнили що в мене вісить борг по виконавчій службі,та чотири судових справи , також знайшли квартири де я власник ( найкращє підтвердження платоспроможності )
Взагалі , враховуючи борги та судові справи , жодних питань не мали .
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