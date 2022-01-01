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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:04

Re: Райффайзен Банк

Райф дарує подарунки за відкриття картки «єВідновлення»

https://news.finance.ua/ua/rayf-daruye- ... dnovlennya

Акція діє з 7 червня 2023 року по 7 вересня 2023 року включно
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:05

Re: Райффайзен Банк

До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com на ваші бронювання з карткою від Райфу

https://news.finance.ua/ua/do-10-myttye ... -vid-rayfu

Пропозиція діє для бронювань, здійснених до 31 липня 2023 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 22:56

  Assistant_Portal написав:До 10% миттєвої знижки отримуйте на booking.com на ваші бронювання з карткою від Райфу

https://news.finance.ua/ua/do-10-myttye ... -vid-rayfu

Пропозиція діє для бронювань, здійснених до 31 липня 2023 року


Дуже актуальна пропозиція.
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:12

Re: Райффайзен Банк

Райф розігрує квитки на початок лавандового сезону в Добропарку

https://news.finance.ua/ua/rayf-rozihru ... dobroparku

Усього розіграшів на сезон лаванди буде три у різних сторінках Райфу в соцмережах:
13−14 червня в Instagram із визначенням п’яти переможців 15 червня;
20−21 червня в ТікТок із визначенням п’яти переможців 22 червня;
27−28 червня в Facebook із визначенням п’яти переможців 29 червня.
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:01

Підкажіть, будь ласка, яку дебетову картку Райфайзен Банку можна вважати найпопулярнішою на даний момент?
Дякую.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:09

ShtormK до тих пір як вони працюють у росії ніяку :)
як вийдуть тоді можна буде і користуватися
їх до речі прибрали з програми 5-7-9
та Львівська міська рада відмовилася від їхніх послуг та змінили банк на інший

а ви цікавитеся яка картка популярніша :)

те саме стосується і їхнії "дружань" із сусідньої країни - Угорщини, банк ОТП, там вже скиглять прибрати цей банк з списку спонсорів війни.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:20

  DmitryZP написав:ShtormK до тих пір як вони працюють у росії ніяку :)
як вийдуть тоді можна буде і користуватися
їх до речі прибрали з програми 5-7-9
та Львівська міська рада відмовилася від їхніх послуг та змінили банк на інший

а ви цікавитеся яка картка популярніша :)

те саме стосується і їхнії "дружань" із сусідньої країни - Угорщини, банк ОТП, там вже скиглять прибрати цей банк з списку спонсорів війни.


Дякую за відповідь!
Була думка додати їхню карту в один з оглядів, але... напевно, не будемо цього робити. Почекаємо, поки не порозумнішають.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:31

На вайбер они всем присылают сообщения про финмониторинг? Принести подтвержд. документы в течении 5 дней
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:50

  Игорь Алексеевич написав:На вайбер они всем присылают сообщения про финмониторинг? Принести подтвержд. документы в течении 5 дней

Не всім, тільки новачкам, які спромоглися зробити 2..3 обороти :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:12

  Amethyst написав:
  Игорь Алексеевич написав:На вайбер они всем присылают сообщения про финмониторинг? Принести подтвержд. документы в течении 5 дней

Не всім, тільки новачкам, які спромоглися зробити 2..3 обороти :P

у мене було в банку до пандемії вище рівня фінмона
всього було зроблено Х раз обміну
на фінансовий номер та месенджери де він зареєстрований за весь тільки смс про зустріч
мабуть,треба було в анкеті коли вносили дані уточнити що маєте власні заощадження
також , коли був в банку , обновляв анкетні дані , уточнили що в мене вісить борг по виконавчій службі,та чотири судових справи , також знайшли квартири де я власник ( найкращє підтвердження платоспроможності )
Взагалі , враховуючи борги та судові справи , жодних питань не мали .
sens
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