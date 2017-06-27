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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 чер, 2023 15:56
ShtormK написав:
Підкажіть, будь ласка, яку дебетову картку Райфайзен Банку можна вважати найпопулярнішою на даний момент?
Можна рассмотреть дебетовую карту АТБ в тарифе Райфкартка. Кредитные карты вряд ли есть смысл, поскольку не каждому получится оформить.
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