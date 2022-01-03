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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108>

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Райффайзен Банк 4.1 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:56

Re: Райффайзен Банк

  ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, яку дебетову картку Райфайзен Банку можна вважати найпопулярнішою на даний момент?
Можна рассмотреть дебетовую карту АТБ в тарифе Райфкартка. Кредитные карты вряд ли есть смысл, поскольку не каждому получится оформить.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:54

  Amethyst написав:
  Игорь Алексеевич написав:На вайбер они всем присылают сообщения про финмониторинг? Принести подтвержд. документы в течении 5 дней

Не всім, тільки новачкам, які спромоглися зробити 2..3 обороти :P

А довідку про доходи з ДФС це вони у всіх відмовляються приймати
чи тільки у "новачків, депозити яких спромоглися зробити 2..3 обороти" ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 22:04

  J написав:
  Amethyst написав:
  Игорь Алексеевич написав:На вайбер они всем присылают сообщения про финмониторинг? Принести подтвержд. документы в течении 5 дней

Не всім, тільки новачкам, які спромоглися зробити 2..3 обороти :P

А довідку про доходи з ДФС це вони у всіх відмовляються приймати
чи тільки у "новачків, які спромоглися зробити 2..3 обороти" ?

Хм. Ну вони нагліють, це адназначНа.
Мені колись вистачило довідки о з/п за півроку і свд-во про спадщину річної давнини.
Тоді (десь 2017) фінмон спацювал на оборот 100К/90 дн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 22:06

  sens написав:,коли був в банку , обновляв анкетні дані ,,.................. , також знайшли квартири де я власник ( найкращє підтвердження платоспроможності )
,

це що відкрита інформація? чи вони користуються краденими базами даних ?
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 22:36

  J написав:
  sens написав:,коли був в банку , обновляв анкетні дані ,,.................. , також знайшли квартири де я власник ( найкращє підтвердження платоспроможності )
,

це що відкрита інформація? чи вони користуються краденими базами даних ?

Чому ,є yourcontrol на платній основі,також dolg xyz. Взагалі перевірка клієнтів це відповідальність банків
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 00:18

  J написав:
  Amethyst написав:
  Игорь Алексеевич написав:На вайбер они всем присылают сообщения про финмониторинг? Принести подтвержд. документы в течении 5 дней

Не всім, тільки новачкам, які спромоглися зробити 2..3 обороти :P

А довідку про доходи з ДФС це вони у всіх відмовляються приймати
чи тільки у "новачків, депозити яких спромоглися зробити 2..3 обороти" ?

Мова про паперову завірену ДФС чи про посміховисько із кабінету платника?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:02

  klug написав:Мова про паперову завірену ДФС чи про посміховисько із кабінету платника?


Але ж навіть на ту , що з кабінета платника , накладається КЕП і вона більш валідна , на мою думку
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:13

Re: Райффайзен Банк

Фінмону аваля до одного місця ваші кепи та довідки. Навіть якщо ви надасте їм усі доходи, ці балбєси затребують також ваші "витрати на соціально побутові цілі" документально. Чеки з Сільпо чи з Єви. І їм піх що ви такі документи несете лише в смітник. Таких унікалів навіть у ПУМБі не було. Так, що особо ілюзій не плекайте.

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korovas2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:28

Re: Райффайзен Банк

  korovas2 написав:"витрати на соціально побутові цілі" документально. Чеки з Сільпо чи з Єви
Огоо як їх понесло-поволокло п̶о̶ ̶к̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶и̶ ̶у̶х̶а̶б̶а̶м̶ по купах і вибоїнах :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:39

  korovas2 написав:"витрати на соціально побутові цілі" документально. Чеки з Сільпо чи з Єви

вони це називають "аналізом сітуації"
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