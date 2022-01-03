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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 чер, 2023 15:56
ShtormK написав:
Підкажіть, будь ласка, яку дебетову картку Райфайзен Банку можна вважати найпопулярнішою на даний момент?
Можна рассмотреть дебетовую карту АТБ в тарифе Райфкартка. Кредитные карты вряд ли есть смысл, поскольку не каждому получится оформить.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 21:54
Amethyst написав: Игорь Алексеевич написав:
На вайбер они всем присылают сообщения про финмониторинг? Принести подтвержд. документы в течении 5 дней
Не всім, тільки новачкам, які спромоглися зробити 2..3 обороти
А довідку про доходи з ДФС це вони у всіх відмовляються приймати
чи тільки у "новачків, депозити яких спромоглися зробити 2..3 обороти" ?
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Додано: Вів 13 чер, 2023 22:04
J написав: Amethyst написав: Игорь Алексеевич написав:
На вайбер они всем присылают сообщения про финмониторинг? Принести подтвержд. документы в течении 5 дней
Не всім, тільки новачкам, які спромоглися зробити 2..3 обороти
А довідку про доходи з ДФС це вони у всіх відмовляються приймати
чи тільки у "новачків, які спромоглися зробити 2..3 обороти" ?
Хм. Ну вони нагліють, це адназначНа.
Мені колись вистачило довідки о з/п за півроку і свд-во про спадщину річної давнини.
Тоді (десь 2017) фінмон спацювал на оборот 100К/90 дн.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 22:06
sens написав:
,коли був в банку , обновляв анкетні дані ,,.................. , також знайшли квартири де я власник ( найкращє підтвердження платоспроможності )
,
це що відкрита інформація? чи вони користуються краденими базами даних ?
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Додано: Вів 13 чер, 2023 22:36
J написав: sens написав:
,коли був в банку , обновляв анкетні дані ,,.................. , також знайшли квартири де я власник ( найкращє підтвердження платоспроможності )
,
це що відкрита інформація? чи вони користуються краденими базами даних ?
Чому ,є yourcontrol на платній основі,також dolg xyz. Взагалі перевірка клієнтів це відповідальність банків
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sens
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Додано: Сер 14 чер, 2023 00:18
J написав: Amethyst написав: Игорь Алексеевич написав:
На вайбер они всем присылают сообщения про финмониторинг? Принести подтвержд. документы в течении 5 дней
Не всім, тільки новачкам, які спромоглися зробити 2..3 обороти
А довідку про доходи з ДФС це вони у всіх відмовляються приймати
чи тільки у "новачків, депозити яких спромоглися зробити 2..3 обороти" ?
Мова про паперову завірену ДФС чи про посміховисько із кабінету платника?
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klug
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Додано: Сер 14 чер, 2023 11:02
klug написав:
Мова про паперову завірену ДФС чи про посміховисько із кабінету платника?
Але ж навіть на ту , що з кабінета платника , накладається КЕП і вона більш валідна , на мою думку
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bems654556
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Додано: Сер 14 чер, 2023 11:13
Фінмону аваля до одного місця ваші кепи та довідки. Навіть якщо ви надасте їм усі доходи, ці балбєси затребують також ваші "витрати на соціально побутові цілі" документально. Чеки з Сільпо чи з Єви. І їм піх що ви такі документи несете лише в смітник. Таких унікалів навіть у ПУМБі не було. Так, що особо ілюзій не плекайте.
Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
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korovas2
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Додано: Сер 14 чер, 2023 11:28
korovas2 написав:
"витрати на соціально побутові цілі" документально. Чеки з Сільпо чи з Єви
Огоо як їх понесло-поволокло п̶о̶ ̶к̶о̶ч̶к̶а̶м̶ ̶и̶ ̶у̶х̶а̶б̶а̶м̶ по купах і вибоїнах
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Amethyst
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Додано: Сер 14 чер, 2023 11:39
korovas2 написав:
"витрати на соціально побутові цілі" документально. Чеки з Сільпо чи з Єви
вони це називають "аналізом сітуації"
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