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Райффайзен Банк
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:18
J написав: korovas2 написав:
"витрати на соціально побутові цілі" документально. Чеки з Сільпо чи з Єви
вони це називають "аналізом сітуації"
А в чому сенс такого маразму. Що банку дасть інформація по частину мої витрат (всі чеки ж надати неможливо)? Ну буде за місяць чеків на 5-10 тис за продукти і 1000-2000 комірне та послуги. І що? Нехай було навіть скажімо 4 конверти за рік і довідка з податковою за останні роки на кілька сот тисяч доходів. Як вони усе це "проаналізують"?
Ні в мене Райф нічого не просив - але просто цікаво куди вони приткнуть "витрати на соціально-побутові цілі" у своєму "аналізі"
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:52
Alien написав: J написав: korovas2 написав:
"витрати на соціально побутові цілі" документально. Чеки з Сільпо чи з Єви
вони це називають "аналізом сітуації"
А в чому сенс такого маразму. Що банку дасть інформація по частину мої витрат (всі чеки ж надати неможливо)? Ну буде за місяць чеків на 5-10 тис за продукти і 1000-2000 комірне та послуги. І що? Нехай було навіть скажімо 4 конверти за рік і довідка з податковою за останні роки на кілька сот тисяч доходів. Як вони усе це "проаналізують"?
Ні в мене Райф нічого не просив - але просто цікаво куди вони приткнуть "витрати на соціально-побутові цілі" у своєму "аналізі"
Витрати це така річ,що намагаються встановити родинні зв'язки між ,та це не банківська справа. Якщо є у банка підозра і Клієнт не буде надавати жодних письмових пояснень,то закриття рахунків неминуче
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:52
Alien написав:
Що банку дасть інформація по частину мої витрат
Мабуть щоби переконатися, що ви не дропп, а витрачаєте гроші не тільки на перекази третім особам, але і на соціально-побутові цілі
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:58
Аваль пошёл по пути ПУМБА. Вначале басни 400 тыс в мес, а реально начинают считать 400тыс не в мес.. а в год. Потом будет как ПУМБ оправдываться и звать обратно клиентов...
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Додано: Сер 14 чер, 2023 13:05
Amethyst написав: Alien написав:
Що банку дасть інформація по частину мої витрат
Мабуть щоби переконатися, що ви не дропп, а витрачаєте гроші не тільки на перекази третім особам, але і на соціально-побутові цілі
дропи - це якісь особи які роками можуть не їсти, не пити і харчуватися святим духом?
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