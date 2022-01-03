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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

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Райффайзен Банк 4.1 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:18

  J написав:
  korovas2 написав:"витрати на соціально побутові цілі" документально. Чеки з Сільпо чи з Єви

вони це називають "аналізом сітуації"

А в чому сенс такого маразму. Що банку дасть інформація по частину мої витрат (всі чеки ж надати неможливо)? Ну буде за місяць чеків на 5-10 тис за продукти і 1000-2000 комірне та послуги. І що? Нехай було навіть скажімо 4 конверти за рік і довідка з податковою за останні роки на кілька сот тисяч доходів. Як вони усе це "проаналізують"?
Ні в мене Райф нічого не просив - але просто цікаво куди вони приткнуть "витрати на соціально-побутові цілі" у своєму "аналізі"
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:52

  Alien написав:
  J написав:
  korovas2 написав:"витрати на соціально побутові цілі" документально. Чеки з Сільпо чи з Єви

вони це називають "аналізом сітуації"

А в чому сенс такого маразму. Що банку дасть інформація по частину мої витрат (всі чеки ж надати неможливо)? Ну буде за місяць чеків на 5-10 тис за продукти і 1000-2000 комірне та послуги. І що? Нехай було навіть скажімо 4 конверти за рік і довідка з податковою за останні роки на кілька сот тисяч доходів. Як вони усе це "проаналізують"?
Ні в мене Райф нічого не просив - але просто цікаво куди вони приткнуть "витрати на соціально-побутові цілі" у своєму "аналізі"

Витрати це така річ,що намагаються встановити родинні зв'язки між ,та це не банківська справа. Якщо є у банка підозра і Клієнт не буде надавати жодних письмових пояснень,то закриття рахунків неминуче
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:52

Re: Райффайзен Банк

  Alien написав:Що банку дасть інформація по частину мої витрат
Мабуть щоби переконатися, що ви не дропп, а витрачаєте гроші не тільки на перекази третім особам, але і на соціально-побутові цілі :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:58

Аваль пошёл по пути ПУМБА. Вначале басни 400 тыс в мес, а реально начинают считать 400тыс не в мес.. а в год. Потом будет как ПУМБ оправдываться и звать обратно клиентов... :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:05

  Amethyst написав:
  Alien написав:Що банку дасть інформація по частину мої витрат
Мабуть щоби переконатися, що ви не дропп, а витрачаєте гроші не тільки на перекази третім особам, але і на соціально-побутові цілі :)

дропи - це якісь особи які роками можуть не їсти, не пити і харчуватися святим духом?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:20

  J написав:
  Amethyst написав:
  Alien написав:Що банку дасть інформація по частину мої витрат
Мабуть щоби переконатися, що ви не дропп, а витрачаєте гроші не тільки на перекази третім особам, але і на соціально-побутові цілі :)

дропи - це якісь особи які роками можуть не їсти, не пити і харчуватися святим духом?
так і є 8) :lol:
Amethyst
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