Додано: Сер 14 чер, 2023 21:42

Игорь Алексеевич написав: Аваль пошёл по пути ПУМБА. Вначале басни 400 тыс в мес, а реально начинают считать 400тыс не в мес.. а в год. Потом будет как ПУМБ оправдываться и звать обратно клиентов... Аваль пошёл по пути ПУМБА. Вначале басни 400 тыс в мес, а реально начинают считать 400тыс не в мес.. а в год. Потом будет как ПУМБ оправдываться и звать обратно клиентов...

Якщо ви збираєтесь відкрити вклад в банку, то будьте готові до того, що у вас можуть запитати про джерела походження коштів. Така перевірка є частиною фінансового моніторингу, який банк зобов’язаний здійснювати щодо своїх клієнтів. Розберемося, що таке фінансовий моніторинг фізичних осіб, для яких цілей він слугує та як може торкнутися звичайних українців.Про фінансовий моніторинг в УкраїніЯкщо говорити простими словами, фінансовий моніторинг – це перевірка законності фінансових операцій задля виявлення та запобігання:фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;відмиванню доходів, що отримані незаконним шляхом.Фінансовий моніторинг, або як його ще називають фінансова розвідка, функціонує на рівні держав і сприяє міжнародній фінансовій безпеці. В Україні серед органів державного фінансового моніторингу України є Національний банк України. Банківські та фінансові установи, в свою чергу, відносяться до суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які можуть першими виявити та не допустити проведення незаконної фінансової операції. Нацбанк встановлює та контролює дотримання банківськими установами вимог щодо перевірки клієнтів та їхніх фінансових операцій з метою перешкоджання легалізації протизаконно отриманих коштів.Хто підпадає під фінансовий моніторинг при відкритті депозитного рахункуЯкщо ви не являєтесь клієнтом банку і вперше звертаєтесь до банківської установи для відкриття, наприклад, депозитного рахунку, банк повинен вас ідентифікувати незалежно від суми депозиту, який ви розміщуєте. Для цього ви обов’язково заповнюєте стандартний опитувальник, і банк здійснює перевірку наданої вами інформації, яка займає близько 30 хвилин. Зокрема, проводиться перевірка на ваше включення до реєстрів осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю, або підсанкційних осіб.У певних випадках окрім первинної ідентифікації банк вимагає підтвердження походження коштів. Що це за випадки:при відкритті депозиту або декількох депозитів на загальну суму, яка підпадає під фінансовий моніторинг;якщо ви – політично значуща особа, член її родини або пов’язані з нею незалежно від суми вашого вкладу;коли виникають підозри щодо отримання вами даних коштів незаконним шляхом.Депозити в Агропросперіс БанкуЯкі суми підпадають під фінансовий моніторинг 2023 рокуПеред тим, як нести гроші для розміщення на депозит в банку, потрібно знати, з якої суми починається фінансовий моніторинг фізичних осіб 2023 року, і за потреби одразу взяти документи-підтвердження джерела походження коштів.Банк зобов’язаний уточнювати джерело походження коштів, якщо сума готівкових фінансових операцій, починаючи з моменту початку дії Постанови Правління НБУ від 23.03.2022 р. № 60, становить понад 400 тис. грн або рівноцінну суму у валюті. Також запит можуть зробити, якщо побачать нетипові для фізичної особи фінансові операції, чи операції, які не відповідають фінансовому стану, враховуючи отриману в процесі вивчення інформацію про фінансовий стан, фінансові операції за рахунком.Повна та достовірна інформація, надана банку в опитувальнику, щодо свого фінансового стану та запланованих операцій по рахунку, зменшить ймовірність додаткових питань від банку. Якщо банк розуміє, що ваша фінансова операція відповідає вашим фінансовим можливостям, він може схвалити її без додаткової перевірки.Навіть якщо ви вже давно обслуговуєтесь в своєму банку, але зараз вирішили покласти вклад на значно більшу суму або ще один депозит і в результаті загальна сума ваших депозитів стане більшою ніж 400 тис. грн або еквівалент у валюті, з урахуванням особливостей виконання законодавчих вимог у сфері фінансового моніторингу в період дії воєнного стану, то банк обов’язково запитає джерела походження коштів.Підтвердження походження коштівОтже, якщо ви відноситеся до тих, хто підпадає під фінансовий моніторинг, на запит банку ви повинні надати офіційні документи, які підтверджують джерела походження коштів і допоможуть банку виконати належну перевірку.Такими документами можуть бути:довідка про заробітну плату, отриману в Україні або за кордоном, навіть, якщо ви вже не працюєте але нещодавно мали достатній рівень доходу;документи про продаж або здачу в оренду майна, реалізацію продукції або надані послуги;документи, що підтверджують набуття права на спадщину або на скарб чи виграш у лотерею;довідка органу доходів і зборів про отримані доходи і сплачені з них податки;копія податкової декларації з відміткою контролюючого органу;копія декларацій, які подають політично значущі особи;будь-які інші виписки, довідки чи квитанції, що підтверджують джерела походження коштів.Дані документи не обов’язково мусять бути «свіжою» датою, але мають логічно пояснювати джерела походження коштів. Уся надана вами інформація та документи становить банківську таємницю, і банк не буде її розголошувати за винятком випадків, передбачених законом, наприклад, ухвали суду.Якщо ви відмовитеся надати дану інформацію або надасте недостовірну інформацію, банк буде змушений відмовити вам у відкритті рахунку або проведенні операції.Отже, як і в усьому світі, українські банки зобов’язані здійснювати фінансовий моніторинг щодо клієнтів та ретельно перевіряти джерела походження коштів з метою фінансової безпеки країни – щоб попередити незаконні фінансові операції, уникнення оподаткування та відмивання коштів.