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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 чер, 2023 14:21
Assistant_Portal написав:
Райф розігрує квитки на початок лавандового сезону в Добропаркуhttps://news.finance.ua/ua/rayf-rozihru ... dobroparku
Усього розіграшів на сезон лаванди буде три у різних сторінках Райфу в соцмережах:
13−14 червня в Instagram із визначенням п’яти переможців 15 червня;
20−21 червня в ТікТок із визначенням п’яти переможців 22 червня;
27−28 червня в Facebook із визначенням п’яти переможців 29 червня.
Вчора прочитав, виконав умови. А сьогодні написали що виграв 2 квитки. Дякую
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Додано: Чет 15 чер, 2023 14:44
Ексклюзивна знижка 30% на вхід у Добропарк із карткою від Райфуhttps://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvna ... -vid-rayfu
з 15 червня до 30 липня
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Додано: Пон 19 чер, 2023 15:16
10% знижки на оформлення автоцивілки у Райфі до кінця червняhttps://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... a-chervnya
з 19 червня по 30 червня 2023 року
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Додано: Пон 19 чер, 2023 15:24
відпустка у червні,чи є пропозиції щодо відпочинку у Трускавці,Східниці, Моршин
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