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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:21

Re: Райффайзен Банк

Assistant_Portal написав:Райф розігрує квитки на початок лавандового сезону в Добропарку

https://news.finance.ua/ua/rayf-rozihru ... dobroparku

Усього розіграшів на сезон лаванди буде три у різних сторінках Райфу в соцмережах:
13−14 червня в Instagram із визначенням п’яти переможців 15 червня;
20−21 червня в ТікТок із визначенням п’яти переможців 22 червня;
27−28 червня в Facebook із визначенням п’яти переможців 29 червня.
Вчора прочитав, виконав умови. А сьогодні написали що виграв 2 квитки. Дякую
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:44

Re: Райффайзен Банк

Ексклюзивна знижка 30% на вхід у Добропарк із карткою від Райфу

https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvna ... -vid-rayfu

з 15 червня до 30 липня
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:16

Re: Райффайзен Банк

10% знижки на оформлення автоцивілки у Райфі до кінця червня

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... a-chervnya

з 19 червня по 30 червня 2023 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:24

  Assistant_Portal написав:10% знижки на оформлення автоцивілки у Райфі до кінця червня

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... a-chervnya

з 19 червня по 30 червня 2023 року
відпустка у червні,чи є пропозиції щодо відпочинку у Трускавці,Східниці, Моршин
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:24

Re: Райффайзен Банк

Реклама спонсоров терроризма тут и там... мрак..
vpchelko
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