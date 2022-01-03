Усього розіграшів на сезон лаванди буде три у різних сторінках Райфу в соцмережах: 13−14 червня в Instagram із визначенням п’яти переможців 15 червня; 20−21 червня в ТікТок із визначенням п’яти переможців 22 червня; 27−28 червня в Facebook із визначенням п’яти переможців 29 червня.
Вчора прочитав, виконав умови. А сьогодні написали що виграв 2 квитки. Дякую
Нова редакція ПРАВИЛ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» набуває чинності з 25.06.2023 року.
З 25.06.2023 банк має право закрити Рахунок, якщо протягом трьох місяців з дня відкриття Рахунку або протягом трьох місяців з дати останньої операції відсутні будь-які операції за Рахунком (крім операцій, ініційованих Банком).
Тобто тепер недостатньо відслідковувати тільки період неактивності рахунку 6 міс., щоби не попасти на комісію, а й ці 3 місяці, тому що банк може тупо закрити рахунок навіть з залишком на ньому. І погано те, що немає однозначності - треба гадати, може закрити, а може і не закрити.
AZTECA написав:Нова редакція ПРАВИЛ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» набуває чинності з 25.06.2023 року.
З 25.06.2023 банк має право закрити Рахунок, якщо протягом трьох місяців з дня відкриття Рахунку або протягом трьох місяців з дати останньої операції відсутні будь-які операції за Рахунком (крім операцій, ініційованих Банком). https://raiffeisen.ua/storage/files/rul ... 062023.pdf Розділ 2, Стаття 2, п.2.3.1.є.
Тобто тепер недостатньо відслідковувати тільки період неактивності рахунку 6 міс., щоби не попасти на комісію, а й ці 3 місяці, тому що банк може тупо закрити рахунок навіть з залишком на ньому
У разі закриття за ініціативою Банку Рахунку із залишком коштів, Банк направляє Клієнту повідомлення про закриття Рахунку та закриває Рахунок на двадцятий календарний день з дня відправлення Клієнту такого повідомлення (або в інші строки, передбачені в повідомленні). Залишок коштів на Рахунку перераховується на відповідні рахунки Банку та повертається Клієнту на його першу вимогу. До моменту отримання такої вимоги Банк обліковує зазначені кошти на рахунках Банку з обліку заборгованості за недіючими рахунками, при цьому будь-які проценти або інші доходи на зазначені кошти Банком не нараховуються. На звернення Клієнта Банк надає інформацію про дату закриття Рахунку. У разі закриття за ініціативою Банку Рахунку із залишком коштів у зв’язку із ненаданням або встановлення факту надання Клієнтом недостовірної інформації для проходження CRS-ідентифікації Банк перераховує залишок коштів у депозит нотаріуса (нотаріальної контори) у встановленому законодавством порядку.
Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг. Та треба їм вислати довідки про джерела походження грошей. Вишло так, що після закінчення валютного вкладу, я не забирала гроші, бо не мало сенсу вже каруселити. А гроші вдома тримати не хотіла. Так і зібралася сума, яка зацікавила фін моніторінг(але треба ще раз перрахувати, це дивлячись за яким курсом)