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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:21

Re: Райффайзен Банк

Assistant_Portal написав:Райф розігрує квитки на початок лавандового сезону в Добропарку

https://news.finance.ua/ua/rayf-rozihru ... dobroparku

Усього розіграшів на сезон лаванди буде три у різних сторінках Райфу в соцмережах:
13−14 червня в Instagram із визначенням п’яти переможців 15 червня;
20−21 червня в ТікТок із визначенням п’яти переможців 22 червня;
27−28 червня в Facebook із визначенням п’яти переможців 29 червня.
Вчора прочитав, виконав умови. А сьогодні написали що виграв 2 квитки. Дякую
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 14:44

Re: Райффайзен Банк

Ексклюзивна знижка 30% на вхід у Добропарк із карткою від Райфу

https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvna ... -vid-rayfu

з 15 червня до 30 липня
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:16

Re: Райффайзен Банк

10% знижки на оформлення автоцивілки у Райфі до кінця червня

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... a-chervnya

з 19 червня по 30 червня 2023 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:24

  Assistant_Portal написав:10% знижки на оформлення автоцивілки у Райфі до кінця червня

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... a-chervnya

з 19 червня по 30 червня 2023 року
відпустка у червні,чи є пропозиції щодо відпочинку у Трускавці,Східниці, Моршин
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:42

Re: Райффайзен Банк

Нова редакція ПРАВИЛ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» набуває чинності з 25.06.2023 року.

З 25.06.2023 банк має право закрити Рахунок, якщо протягом трьох місяців з дня відкриття Рахунку або протягом трьох місяців з дати останньої операції відсутні будь-які
операції за Рахунком (крім операцій, ініційованих Банком).

https://raiffeisen.ua/storage/files/rul ... 062023.pdf
Розділ 2, Стаття 2, п.2.3.1.є.

Тобто тепер недостатньо відслідковувати тільки період неактивності рахунку 6 міс., щоби не попасти на комісію, а й ці 3 місяці, тому що банк може тупо закрити рахунок навіть з залишком на ньому. І погано те, що немає однозначності - треба гадати, може закрити, а може і не закрити.
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 00:15

  AZTECA написав:Нова редакція ПРАВИЛ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» набуває чинності з 25.06.2023 року.

З 25.06.2023 банк має право закрити Рахунок, якщо протягом трьох місяців з дня відкриття Рахунку або протягом трьох місяців з дати останньої операції відсутні будь-які
операції за Рахунком (крім операцій, ініційованих Банком).
https://raiffeisen.ua/storage/files/rul ... 062023.pdf
Розділ 2, Стаття 2, п.2.3.1.є.

Тобто тепер недостатньо відслідковувати тільки період неактивності рахунку 6 міс., щоби не попасти на комісію, а й ці 3 місяці, тому що банк може тупо закрити рахунок навіть з залишком на ньому
закрити рахунок :shock: з залишком?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:42

  flysoulfly написав:закрити рахунок :shock: з залишком?

У разі закриття за ініціативою Банку Рахунку із залишком коштів, Банк направляє Клієнту повідомлення про закриття Рахунку та
закриває Рахунок на двадцятий календарний день з дня відправлення Клієнту такого повідомлення (або в інші строки,
передбачені в повідомленні). Залишок коштів на Рахунку перераховується на відповідні рахунки Банку та повертається Клієнту
на його першу вимогу. До моменту отримання такої вимоги Банк обліковує зазначені кошти на рахунках Банку з обліку
заборгованості за недіючими рахунками, при цьому будь-які проценти або інші доходи на зазначені кошти Банком не
нараховуються. На звернення Клієнта Банк надає інформацію про дату закриття Рахунку. У разі закриття за ініціативою Банку
Рахунку із залишком коштів у зв’язку із ненаданням або встановлення факту надання Клієнтом недостовірної інформації для
проходження CRS-ідентифікації Банк перераховує залишок коштів у депозит нотаріуса (нотаріальної контори) у встановленому
законодавством порядку.
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:54

Re: Райффайзен Банк

Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг. Та треба їм вислати довідки про джерела походження грошей. Вишло так, що після закінчення валютного вкладу, я не забирала гроші, бо не мало сенсу вже каруселити. А гроші вдома тримати не хотіла. Так і зібралася сума, яка зацікавила фін моніторінг(але треба ще раз перрахувати, це дивлячись за яким курсом)
Blumhen
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 21:48

Їх ПУМБа консультує чи це якесь особливе літне загострення?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:46

  Blumhen написав:, я не забирала гроші, бо не мало сенсу вже каруселити. А гроші вдома тримати не хотіла. Так і зібралася сума, яка зацікавила фін моніторінг,

тим хто забирав це не допомогло
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