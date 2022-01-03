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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:05
Blumhen написав:
Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:01
Игорь Алексеевич написав: Blumhen написав:
Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)
Всі молодці,хто купив і заробив,завчасно зібрав і всіх намахав)
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