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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:05

Re: Райффайзен Банк

  Blumhen написав:Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:01

  Игорь Алексеевич написав:
  Blumhen написав:Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)

Всі молодці,хто купив і заробив,завчасно зібрав і всіх намахав)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:35

  Игорь Алексеевич написав:
  Blumhen написав:Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)

"это не ваша заслуга, а наша недоработка"
J
 
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