Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:05
Re: Райффайзен Банк
Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:01
Всі молодці,хто купив і заробив,завчасно зібрав і всіх намахав)
Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:35
"это не ваша заслуга, а наша недоработка"
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:28
Re: Райффайзен Банк
На превеликий жаль, в цій банці в мене лежить не та сума, яка може зацікавити фінмоніторінг(400 тис грн, або еквівалент),спеціально дивилася.
Дзвінок на гарячку, з питанням "чому". Дівчина щось шукала, але чесно відповіла, що не може сказати, чому мені надійшло таке повідомлення, тому що в неї система підвисає та не відкривається. Але мені прийде лист з переліком довідок, які треба надати. Спочатку вона пропонувала, аби я їм написала, спитала, що треба, а потім вони би відповіли. Потім вона розповіла, що помінялися правила, десь треба шукати на сайті. Поки не знайшла.
Валюту не хочеться тримати дома. А картка АТБ , декілька грвень економіЇ . Мелочь, а приятно.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:44
Re: Райффайзен Банк
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