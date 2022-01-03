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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

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Райффайзен Банк 4.1 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:05

Re: Райффайзен Банк

  Blumhen написав:Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:01

  Игорь Алексеевич написав:
  Blumhen написав:Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)

Всі молодці,хто купив і заробив,завчасно зібрав і всіх намахав)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:35

  Игорь Алексеевич написав:
  Blumhen написав:Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)

"это не ваша заслуга, а наша недоработка"
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:28

Re: Райффайзен Банк

На превеликий жаль, в цій банці в мене лежить не та сума, яка може зацікавити фінмоніторінг(400 тис грн, або еквівалент),спеціально дивилася.
Дзвінок на гарячку, з питанням "чому". Дівчина щось шукала, але чесно відповіла, що не може сказати, чому мені надійшло таке повідомлення, тому що в неї система підвисає та не відкривається. Але мені прийде лист з переліком довідок, які треба надати. Спочатку вона пропонувала, аби я їм написала, спитала, що треба, а потім вони би відповіли. Потім вона розповіла, що помінялися правила, десь треба шукати на сайті. Поки не знайшла.
Валюту не хочеться тримати дома. А картка АТБ , декілька грвень економіЇ . Мелочь, а приятно.
Blumhen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:44

Re: Райффайзен Банк

  Blumhen написав:Валюту не хочеться тримати дома. А картка АТБ , декілька грвень економіЇ . Мелочь, а приятно.

будемо вдячні за інформацію щодо вашого приклада-надали доступ до коштів і в який період
sens
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