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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:05
Blumhen написав:
Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:01
Игорь Алексеевич написав: Blumhen написав:
Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)
Всі молодці,хто купив і заробив,завчасно зібрав і всіх намахав)
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:35
Игорь Алексеевич написав: Blumhen написав:
Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)
"это не ваша заслуга, а наша недоработка"
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:28
На превеликий жаль, в цій банці в мене лежить не та сума, яка може зацікавити фінмоніторінг(400 тис грн, або еквівалент),спеціально дивилася.
Дзвінок на гарячку, з питанням "чому". Дівчина щось шукала, але чесно відповіла, що не може сказати, чому мені надійшло таке повідомлення, тому що в неї система підвисає та не відкривається. Але мені прийде лист з переліком довідок, які треба надати. Спочатку вона пропонувала, аби я їм написала, спитала, що треба, а потім вони би відповіли. Потім вона розповіла, що помінялися правила, десь треба шукати на сайті. Поки не знайшла.
Валюту не хочеться тримати дома. А картка АТБ , декілька грвень економіЇ . Мелочь, а приятно.
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:44
Blumhen написав:
Валюту не хочеться тримати дома. А картка АТБ , декілька грвень економіЇ . Мелочь, а приятно.
будемо вдячні за інформацію щодо вашого приклада-надали доступ до коштів і в який період
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Додано: Суб 24 чер, 2023 00:01
Blumhen написав:
Вишло так, що після закінчення валютного вкладу, я не забирала гроші, бо не мало сенсу вже каруселити. А гроші вдома тримати не хотіла. Так і зібралася сума, яка зацікавила фін моніторінг(але треба ще раз перрахувати, це дивлячись за яким курсом)
Blumhen написав:
На превеликий жаль, в цій банці в мене лежить не та сума, яка може зацікавити фінмоніторінг(400 тис грн, або еквівалент), спеціально дивилася. Дзвінок на гарячку, з питанням "чому".
Ранiше ось
так озвучували.
Тобто крiм поповнення ще й за залишком необхiдно було слiдкувати.
Якщо конверти вiдкривали на max (>102к грн) та їх було 4 дiючих, то why not?
Або в моментi були 2 дiючих та ще 2, якi не зняли + % до них = так само.
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