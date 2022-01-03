Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:05
Re: Райффайзен Банк
Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:01
Всі молодці,хто купив і заробив,завчасно зібрав і всіх намахав)
Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:35
"это не ваша заслуга, а наша недоработка"
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:28
Re: Райффайзен Банк
На превеликий жаль, в цій банці в мене лежить не та сума, яка може зацікавити фінмоніторінг(400 тис грн, або еквівалент),спеціально дивилася.
Дзвінок на гарячку, з питанням "чому". Дівчина щось шукала, але чесно відповіла, що не може сказати, чому мені надійшло таке повідомлення, тому що в неї система підвисає та не відкривається. Але мені прийде лист з переліком довідок, які треба надати. Спочатку вона пропонувала, аби я їм написала, спитала, що треба, а потім вони би відповіли. Потім вона розповіла, що помінялися правила, десь треба шукати на сайті. Поки не знайшла.
Валюту не хочеться тримати дома. А картка АТБ , декілька грвень економіЇ . Мелочь, а приятно.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:44
Re: Райффайзен Банк
Додано: Суб 24 чер, 2023 00:01
Ранiше ось так озвучували.
Тобто крiм поповнення ще й за залишком необхiдно було слiдкувати.
Якщо конверти вiдкривали на max (>102к грн) та їх було 4 дiючих, то why not?
Або в моментi були 2 дiючих та ще 2, якi не зняли + % до них = так само.
Додано: Суб 24 чер, 2023 10:23
Re: Райффайзен Банк
З точки зору здорового глузду, то все вірно. Але в мене не було такої суми. На попередній сторінці є посилання на їх нові правила, там цікавий пункт 4.2,4.3. Щось їх покусало. Або клієнти вже не потрібні.
Пішла я до відділення. Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.Почалося дно.
Менеджер почала розказувати, що фінансовий моніторінг, це коли приносиш 400 тис налом, то треба приходити з документами про походження грошей. А є ще в них свій фін мон. На питання , чому мені потрібно щось надавати, вона відповіла, що мої прибутки не відповідають тим сумам, які я клала на картку. .Вона відкрила договір. Колись, коли я відкривала картку АТБ, в магазині,2роки тому, там в опросніку була вказана сума мого доходу 5 тис грн. . Не скажу, звідки взялася, бо я на той момент вже працювала та отримуваала набагато більше. Заповнювала менеджер з магазину. Осьтому, треба писати твір на тему" звідки в мене є гроші".Тьотя порадила вказати, що чоловік подарував.Та причепити ще його довідку про доходи.
Ще яквишенька, мій договір по цій картці вона не віддала, бо в неї є тільки їх, в системі. Роздрукувати не можна. А мій вже утилізовано, бо пройшло 2 роки. Я би на ці 5 тис грн подивлася, та слоьзу пустила.
Час забрати гроші є, до середи. До понеділка ще подумаю.
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