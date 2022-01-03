Додано: Суб 24 чер, 2023 10:23

Ранiше ось так озвучували.

Тобто крiм поповнення ще й за залишком необхiдно було слiдкувати.

Якщо конверти вiдкривали на max (>102к грн) та їх було 4 дiючих, то why not?

З точки зору здорового глузду, то все вірно. Але в мене не було такої суми. На попередній сторінці є посилання на їх нові правила, там цікавий пункт 4.2,4.3. Щось їх покусало. Або клієнти вже не потрібні.Пішла я до відділення. Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.Почалося дно.Менеджер почала розказувати, що фінансовий моніторінг, це коли приносиш 400 тис налом, то треба приходити з документами про походження грошей. А є ще в них свій фін мон. На питання , чому мені потрібно щось надавати, вона відповіла, що мої прибутки не відповідають тим сумам, які я клала на картку..Вона відкрила договір. Колись, коли я відкривала картку АТБ, в магазині,2роки тому, там в опросніку була вказана сума мого доходу 5 тис грн.. Не скажу, звідки взялася, бо я на той момент вже працювала та отримуваала набагато більше. Заповнювала менеджер з магазину. Осьтому, треба писати твір на тему" звідки в мене є гроші".Тьотя порадила вказати, що чоловік подарував.Та причепити ще його довідку про доходи.Ще яквишенька, мій договір по цій картці вона не віддала, бо в неї є тільки їх, в системі. Роздрукувати не можна. А мій вже утилізовано, бо пройшло 2 роки. Я би на ці 5 тис грн подивлася, та слоьзу пустила.Час забрати гроші є, до середи. До понеділка ще подумаю.