RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
4%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:05

Re: Райффайзен Банк

  Blumhen написав:Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6718
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 07:01

  Игорь Алексеевич написав:
  Blumhen написав:Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)

Всі молодці,хто купив і заробив,завчасно зібрав і всіх намахав)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13572
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:35

  Игорь Алексеевич написав:
  Blumhen написав:Мені сьогодні рафік надіслав повідомлення що мною зацікавився фінмоніторінг.
Приходило и мне недели две назад. И как раз на подходе было окончания деп. Забрал. Счета до сих пор не заблокированы, правда на них 000грн и 0,2 у.е)

"это не ваша заслуга, а наша недоработка"
J
 
Повідомлень: 5921
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:28

Re: Райффайзен Банк

На превеликий жаль, в цій банці в мене лежить не та сума, яка може зацікавити фінмоніторінг(400 тис грн, або еквівалент),спеціально дивилася.
Дзвінок на гарячку, з питанням "чому". Дівчина щось шукала, але чесно відповіла, що не може сказати, чому мені надійшло таке повідомлення, тому що в неї система підвисає та не відкривається. Але мені прийде лист з переліком довідок, які треба надати. Спочатку вона пропонувала, аби я їм написала, спитала, що треба, а потім вони би відповіли. Потім вона розповіла, що помінялися правила, десь треба шукати на сайті. Поки не знайшла.
Валюту не хочеться тримати дома. А картка АТБ , декілька грвень економіЇ . Мелочь, а приятно.
Blumhen
 
Повідомлень: 12
З нами з: 16.01.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 15:44

Re: Райффайзен Банк

  Blumhen написав:Валюту не хочеться тримати дома. А картка АТБ , декілька грвень економіЇ . Мелочь, а приятно.

будемо вдячні за інформацію щодо вашого приклада-надали доступ до коштів і в який період
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13572
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 00:01

  Blumhen написав:Вишло так, що після закінчення валютного вкладу, я не забирала гроші, бо не мало сенсу вже каруселити. А гроші вдома тримати не хотіла. Так і зібралася сума, яка зацікавила фін моніторінг(але треба ще раз перрахувати, це дивлячись за яким курсом)
  Blumhen написав:На превеликий жаль, в цій банці в мене лежить не та сума, яка може зацікавити фінмоніторінг(400 тис грн, або еквівалент), спеціально дивилася. Дзвінок на гарячку, з питанням "чому".

Ранiше ось так озвучували.
Тобто крiм поповнення ще й за залишком необхiдно було слiдкувати.
Якщо конверти вiдкривали на max (>102к грн) та їх було 4 дiючих, то why not?
Або в моментi були 2 дiючих та ще 2, якi не зняли + % до них = так само.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 560
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
12
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 10:23

Re: Райффайзен Банк

Ранiше ось так озвучували.
Тобто крiм поповнення ще й за залишком необхiдно було слiдкувати.
Якщо конверти вiдкривали на max (>102к грн) та їх було 4 дiючих, то why not?

З точки зору здорового глузду, то все вірно. Але в мене не було такої суми. На попередній сторінці є посилання на їх нові правила, там цікавий пункт 4.2,4.3. Щось їх покусало. Або клієнти вже не потрібні.
Пішла я до відділення. Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.Почалося дно.
Менеджер почала розказувати, що фінансовий моніторінг, це коли приносиш 400 тис налом, то треба приходити з документами про походження грошей. А є ще в них свій фін мон. На питання , чому мені потрібно щось надавати, вона відповіла, що мої прибутки не відповідають тим сумам, які я клала на картку. :shock: .Вона відкрила договір. Колись, коли я відкривала картку АТБ, в магазині,2роки тому, там в опросніку була вказана сума мого доходу 5 тис грн. :D :roll: :shock: . Не скажу, звідки взялася, бо я на той момент вже працювала та отримуваала набагато більше. Заповнювала менеджер з магазину. Осьтому, треба писати твір на тему" звідки в мене є гроші".Тьотя порадила вказати, що чоловік подарував.Та причепити ще його довідку про доходи. :evil:
Ще яквишенька, мій договір по цій картці вона не віддала, бо в неї є тільки їх, в системі. Роздрукувати не можна. А мій вже утилізовано, бо пройшло 2 роки. Я би на ці 5 тис грн подивлася, та слоьзу пустила.
Час забрати гроші є, до середи. До понеділка ще подумаю.
Blumhen
 
Повідомлень: 12
З нами з: 16.01.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 11:56

  Blumhen написав:
Ранiше ось так озвучували.
Тобто крiм поповнення ще й за залишком необхiдно було слiдкувати.
Якщо конверти вiдкривали на max (>102к грн) та їх було 4 дiючих, то why not?

З точки зору здорового глузду, то все вірно. Але в мене не було такої суми. На попередній сторінці є посилання на їх нові правила, там цікавий пункт 4.2,4.3. Щось їх покусало. Або клієнти вже не потрібні.
Пішла я до відділення. Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.Почалося дно.
Менеджер почала розказувати, що фінансовий моніторінг, це коли приносиш 400 тис налом, то треба приходити з документами про походження грошей. А є ще в них свій фін мон. На питання , чому мені потрібно щось надавати, вона відповіла, що мої прибутки не відповідають тим сумам, які я клала на картку. :shock: .Вона відкрила договір. Колись, коли я відкривала картку АТБ, в магазині,2роки тому, там в опросніку була вказана сума мого доходу 5 тис грн. :D :roll: :shock: . Не скажу, звідки взялася, бо я на той момент вже працювала та отримуваала набагато більше. Заповнювала менеджер з магазину. Осьтому, треба писати твір на тему" звідки в мене є гроші".Тьотя порадила вказати, що чоловік подарував.Та причепити ще його довідку про доходи. :evil:
Ще яквишенька, мій договір по цій картці вона не віддала, бо в неї є тільки їх, в системі. Роздрукувати не можна. А мій вже утилізовано, бо пройшло 2 роки. Я би на ці 5 тис грн подивлася, та слоьзу пустила.
Час забрати гроші є, до середи. До понеділка ще подумаю.

Ось в мене ,в анкеті була інформація щодо зп,пенсії, прибуток по рахунку в інших банках,підтверджена власність рухомого і нерухомого майна.якщо є за останні два роки виплати по Фонду,теж підійде як для зняття обмежень.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13572
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:35

  Blumhen написав: картка АТБ , декілька грвень економіЇ . Мелочь, а приятно.
для АТБ краще відкрити АТБ-картку у А-Банку. Там і додатково буде працювати кешбек, і майже всім дають кредліміт.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 13.01.09
Подякував: 942 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 17:46

  klug написав:Їх ПУМБа консультує чи це якесь особливе літне загострення?
особливе.
Спонсори тероризму ж
flysoulfly
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 13.01.09
Подякував: 942 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 107108109110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Raymond, SHURICK76 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 12, 13, 14
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:55
131 83076
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 чер, 2023 23:51
ksu
Піреус Банк МКБ 1 ... 24, 25, 26
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
255 193611
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 чер, 2023 21:37
wildlynx
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 10, 11, 12
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
118 81018
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 чер, 2023 18:32
tarasum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1199)
24.06.2023 17:56
Ринок ОВДП (4788)
24.06.2023 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.