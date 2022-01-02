|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 чер, 2023 19:47
Blumhen написав:
Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.
Здоровий глузд та логіка скінчилися тоді, коли Ви знехтували опитувальником. Правильно заповнена анкета - це основа подальших нормальних стосунків з будь-яким банком. Крім того, потрібно уважно контролювати усе, що Ви підписуєте, навіть тоді, коли Вам кажуть, що усе заповнили точно з Ваших слів.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8167
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 1151 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 26 чер, 2023 11:19
Всім привіт. Можливо хтось щось знає. Дружина наразі в Польщі. Каже що вже декілька днів не може зайти з телефону в Райфайзен онлайн. Пише що "система тимчасово недоступна". Хтось ще в останні дні мав таку проблему?
-
wisart
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 21.09.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 чер, 2023 13:25
wisart написав:
Всім привіт. Можливо хтось щось знає. Дружина наразі в Польщі. Каже що вже декілька днів не може зайти з телефону в Райфайзен онлайн. Пише що "система тимчасово недоступна". Хтось ще в останні дні мав таку проблему?
Нехай поставить собі vpn наразі з Польщі тільки так.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 832
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 чер, 2023 09:00
Blumhen написав:
бо клієнти вже не потрібні.
Пішла я до відділення. Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.Почалося дно.
банк у заручниках роботів
-фінмоніторщиків
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2293
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 945 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 чер, 2023 09:17
flysoulfly написав: Blumhen написав:
бо клієнти вже не потрібні.
Пішла я до відділення. Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.Почалося дно.
банк у заручниках роботів
-фінмоніторщиків
ШІ всім відповість
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13598
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|118
|116395
|
Вів 27 чер, 2023 07:59
Alien
|
|429
|281817
|
|
|314
|206996
|
Пон 26 чер, 2023 23:20
cohan
|