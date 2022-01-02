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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:47

  Blumhen написав:Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.

Здоровий глузд та логіка скінчилися тоді, коли Ви знехтували опитувальником. Правильно заповнена анкета - це основа подальших нормальних стосунків з будь-яким банком. Крім того, потрібно уважно контролювати усе, що Ви підписуєте, навіть тоді, коли Вам кажуть, що усе заповнили точно з Ваших слів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:19

Re: Райффайзен Банк

Всім привіт. Можливо хтось щось знає. Дружина наразі в Польщі. Каже що вже декілька днів не може зайти з телефону в Райфайзен онлайн. Пише що "система тимчасово недоступна". Хтось ще в останні дні мав таку проблему?
wisart
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:25

  wisart написав:Всім привіт. Можливо хтось щось знає. Дружина наразі в Польщі. Каже що вже декілька днів не може зайти з телефону в Райфайзен онлайн. Пише що "система тимчасово недоступна". Хтось ще в останні дні мав таку проблему?
Нехай поставить собі vpn наразі з Польщі тільки так.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:00

  Blumhen написав:бо клієнти вже не потрібні.

Пішла я до відділення. Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.Почалося дно.

банк у заручниках роботів-фінмоніторщиків
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:17

  flysoulfly написав:
  Blumhen написав:бо клієнти вже не потрібні.

Пішла я до відділення. Тут здоровий глузд і логіка скінчилися.Почалося дно.

банк у заручниках роботів-фінмоніторщиків

ШІ всім відповість
sens
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